Четвертый ребенок, рак, мошенничество: где сейчас Сергей Сафронов

Иллюзионист и экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов стал отцом в четвертый раз. Что известно о жизни шоумена, как он победил рак?

Как сложилась личная жизнь Сафронова

Сергей Сафронов в своих соцсетях рассказал, что у него родился четвертый ребенок. Иллюзионист отметил, что впервые присутствовал на родах.

«Я в четвертый раз стал папой. Каждый раз это особенные ощущения. И сегодняшний день я запомню на всю жизнь. Каждый раз, становясь отцом, я приближался и готовился именно к этому событию. Сегодня я впервые находился рядом с волшебством. Держа за руку свою волшебницу. Поддержка в такую минуту очень важна. Я много шутил. В операционную вошел со словами „куда ложиться?!“, рассмешив не только свою любимую, но и врачей», — поделился эмоциями иллюзионист.

Сафронов опубликовал серию фотографий, которые тронули сердца многих подписчиков. На снимках он запечатлен с новорожденным на руках. Он рассказал, что лично присутствовал при родах и сам перерезал пуповину. Имя и пол ребенка он пока не раскрыл широкой публике.

Жену артиста зовут Екатерина, они заключили брак в 2017 году. Девушка работала в команде «Братья Сафроновы» как ассистент. В сентябре 2018 года на свет появилась их дочь Алиса. При этом от первого брака у Сафронова есть двое детей: дочь Алина и сын Владимир.

С первой женой иллюзионист познакомился во время съемок проекта «Чудо-люди». В 2011 году пара поженилась, а спустя пять лет развелась. Экс-супруга Сафронова снова вышла замуж и уехала с семьей в Великобританию.

Что известно о борьбе Сафронова с раком

В 2021 году у иллюзиониста выявили онкологическое заболевание — опухоль размером с кулак, которая, по словам артиста, охватывала легкие, сердце и сосуды. Оказалось, что это лимфома Ходжкина на первой-второй стадии. В связи с этим Сафронову пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.

«Врач сказал: „Это лучшее из худшего, это лечится“. Долгое и неприятное лечение. Химиотерапию прохожу раз в две недели: полный комплект в меня вливают. Неделю тяжеловато. Это мягко сказано», — рассказывал артист в YouTube-шоу «Почему я? С Валерией».

На фоне болезни артист рассказал о составленном завещании. Распорядиться имуществом заранее фокусник решил по совету родственников экс-супруги Марии, когда стал много гастролировать.

Артисту удалось справиться с недугом. После курсов химиотерапии у него выпали волосы на голове и бороде, из-за чего он решился на пересадку. Фокусник рассказал, что ему пересадили четыре тысячи луковиц в одной из клиник Стамбула.

Из-за чего Сафронов ушел из «Битвы экстрасенсов»

В одном из интервью иллюзионист назвал проект телеканала ТНТ своим детищем. После ухода братьев с проекта он еще несколько сезонов оставался экспертом в шоу. Однако сотрудничество с «Битвой экстрасенсов» было прекращено после обвинений Сафронова в вымогательстве и мошенничестве.

Парапсихолог Алина Вердиш записала видео, которые раскрыли «закулисную игру» Сафронова: в роликах были и скриншоты переписки, и отрывки из голосовых ведущего. По словам девушки, иллюзионист обещал помочь ей попасть в новый сезон проекта — за покровительство он попросил 1,5 млн рублей, однако после получения средств не выполнил свои обязательства. Против Сафронова выдвинули иск.

Репутация шоу и самого иллюзиониста оказалась под серьезным ударом, что вынудило руководство ТНТ отстранить Сафронова от съемок.

«Ведущий Сергей Сафронов отстранен от „Битвы экстрасенсов“ в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал», — сообщили представители телеканала в разговоре со StarHit.

Суд встал на сторону иллюзиониста, когда его адвокат предоставил договор об оказании услуг, подписанный Вердиш и Сафроновым. В документе не шла речь о продвижении девушки в телешоу — она проходила курс повышения уровня актерского мастерства. Несмотря на такой исход, Сафронов не вернулся в шоу.

