Жена звезды «Битвы экстрасенсов» рассекретила беременность

Иллюзионист Сергей Сафронов подтвердил беременность своей жены Екатерины в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Звезда «Битвы экстрасенсов» станет отцом уже в четвертый раз. В публикации он прикрепил фото жены, которая показала округлившийся живот.

Скоро, — написал шоумен под постом.

Артист заключил брак в 2017 году. Екатерина работала в команде «Братья Сафроновы» как ассистент. В сентябре 2018 года на свет появилась их дочь Алиса. При этом от первого брака у Сафронова есть двое детей: 15-летняя Алина и 13-летний Владимир.

С первой женой иллюзионист познакомился во время съемок проекта «Чудо-люди». В 2011 году пара поженилась, а спустя пять лет развелась. Экс-супруга Сафронова снова вышла замуж и уехала с семьей в Великобританию.

Ранее участник программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс сообщил, что второй сезон шоу будет сильнее прошлого. Он описал съемки как «очень жаркие», добавив, что первая «Битва» в сравнении с новой «просто отдыхает». Шепс выразил уверенность, что зрители не разочаруются.