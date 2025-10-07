Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 23:40

Навка, Буйнов, Басков: кто еще из звезд поздравил Путина с днем рождения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин отметил свое 73-летие 7 октября. В этот день он получил множество поздравлений, в том числе от российских звезд. Кто из знаменитостей поздравил главу государства с днем рождения?

Кто из звезд поздравил Путина с днем рождения

Николай Басков одним из первых поздравил Владимира Путина с днем рождения в своем Telegram-канале. Певец пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, энергии и вдохновения для дальнейшего успешного управления страной.

«Он символизирует стабильность, силу и единство нашей великой Родины. Благодаря мудрой политике главы государства Россия уверенно движется вперед, укрепляя свое международное положение и обеспечивая достойное будущее своим гражданам», — отметил он.

Фигуристка Татьяна Навка также поздравила Владимира Путина и поделилась совместной фотографией.

«Долгие и благая лета», — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

Певец Александр Буйнов в свою очередь отметил, что не перестает удивляться работоспособности российского президента.

«Желаю крепчайшего здоровья, космической энергии и сил для успешного управления страной! Пусть каждый день приносит только радость и веру в будущее нашей великой Родины!» — написал Александр Буйнов в своем Telegram-канале.

Зара разместила в своем личном блоге совместное фото с Владимиром Путиным и обратилась к нему с поздравлениями.

«Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. Сердечно поздравляем!», — подчеркнула певица.

Телеведущая Ксения Бородина пожелала Путину здоровья, сил и мудрости «во благо нашей страны».

Ольга Бузова поблагодарила Владимира Владимировича за труд и за то, что он «со своей страной и с людьми».

«Желаю здоровья, внутренней силы и спокойствия — того, что нужно каждому, кто несет такую огромную ответственность», — поздравила Ольга Бузова президента в своем Telegram-канале.

Женя Малахова тоже поздравила Владимира Путина в личном блоге: «Желаю крепкого здоровья и сил для реализации всех намеченных планов и задач. Ваша дальновидность, мудрость и несгибаемая воля являются вдохновением и опорой для нашей страны! Вы — лучший!»

Как Путин провел свой день рождения

Глава государства провел несколько телефонных разговоров с мировыми лидерами, которые также не скупились на поздравления. Также Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, отметил его пресс-секретарь Песков.

При этом он добавил, что не знает о личных планах лидера на знаменательный день. По словам представителя Кремля, внуки главы государства поздравляют его тепло и с любовью.

«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки. Тепло и с любовью», — подчеркнул он.

Читайте также:

Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?

Раздел Польши, ум Чубайса, ЦРУ: главные шутки и анекдоты Владимира Путина

«Пахал, как раб на галерах»: правила жизни Владимира Путина

Владимир Путин
Николай Басков
Александр Буйнов
Татьяна Навка
Россия
звезды
шоу-бизнес
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 8 октября: Сергей Капустник и начало капустного сезона
Активно убивают друг друга: в ВСУ разгорелась гражданская война
Посаженный в 1829 году пятиствольный каштан срубили в Крыму
Российский аэропорт временно замер
Международные резервы РФ достигли исторического максимума
Гороскоп на 8 октября: что приготовили звезды Ракам и чем рискнут Козероги
Сотни российских туристов застряли в аэропорту Турции
Сын ставропольского судьи учился в «Сколково» на ворованные деньги
Названо неожиданное место работы угодившей в рабство в Мьянме россиянки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 октября 2025 года
Дом-курятник, йога в Индии, внук-депутат: как живет лидер КПРФ Зюганов
Отключенные телефоны пропавшей семьи составили одну из версий происшествия
«Я бы выбрал Путина»: на немецком ТВ грянул скандал
Силы ПВО сбили три десятка украинских дронов за три часа
Трамп сделал горькое признание в день рождения Путина
Навка, Буйнов, Басков: кто еще из звезд поздравил Путина с днем рождения
Более полумиллиона рублей могут взыскать с известного российского певца
В Германии заявили о грядущей пенсионной реформе
Воронежские медики использовали магнит для удаления пули из груди пациента
Спектакль об изнасиловании покажут в школах? ГД выступила против. Кто прав
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.