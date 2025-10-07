Навка, Буйнов, Басков: кто еще из звезд поздравил Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин отметил свое 73-летие 7 октября. В этот день он получил множество поздравлений, в том числе от российских звезд. Кто из знаменитостей поздравил главу государства с днем рождения?

Николай Басков одним из первых поздравил Владимира Путина с днем рождения в своем Telegram-канале. Певец пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, энергии и вдохновения для дальнейшего успешного управления страной.

«Он символизирует стабильность, силу и единство нашей великой Родины. Благодаря мудрой политике главы государства Россия уверенно движется вперед, укрепляя свое международное положение и обеспечивая достойное будущее своим гражданам», — отметил он.

Фигуристка Татьяна Навка также поздравила Владимира Путина и поделилась совместной фотографией.

«Долгие и благая лета», — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

Певец Александр Буйнов в свою очередь отметил, что не перестает удивляться работоспособности российского президента.

«Желаю крепчайшего здоровья, космической энергии и сил для успешного управления страной! Пусть каждый день приносит только радость и веру в будущее нашей великой Родины!» — написал Александр Буйнов в своем Telegram-канале.

Зара разместила в своем личном блоге совместное фото с Владимиром Путиным и обратилась к нему с поздравлениями.

«Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. Сердечно поздравляем!», — подчеркнула певица.

Телеведущая Ксения Бородина пожелала Путину здоровья, сил и мудрости «во благо нашей страны».

Ольга Бузова поблагодарила Владимира Владимировича за труд и за то, что он «со своей страной и с людьми».

«Желаю здоровья, внутренней силы и спокойствия — того, что нужно каждому, кто несет такую огромную ответственность», — поздравила Ольга Бузова президента в своем Telegram-канале.

Женя Малахова тоже поздравила Владимира Путина в личном блоге: «Желаю крепкого здоровья и сил для реализации всех намеченных планов и задач. Ваша дальновидность, мудрость и несгибаемая воля являются вдохновением и опорой для нашей страны! Вы — лучший!»

Как Путин провел свой день рождения

Глава государства провел несколько телефонных разговоров с мировыми лидерами, которые также не скупились на поздравления. Также Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, отметил его пресс-секретарь Песков.

При этом он добавил, что не знает о личных планах лидера на знаменательный день. По словам представителя Кремля, внуки главы государства поздравляют его тепло и с любовью.

«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки. Тепло и с любовью», — подчеркнул он.

