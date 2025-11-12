Запреты врачей, онкология, сбитая пенсионерка, СВО: как живет Буйнов

В Сети появилась информация, что врачи запретили некоторые действия народному артисту России Александру Буйнову из-за его онкологического заболевания. Что об этом известно, как сейчас живет певец?

Что известно о здоровье Буйнова

По данным Telegram-канала Mash, Александру Буйнову запретили находиться на солнце из-за онкологического заболевания. По данным источника, противоопухолевая терапия может вызывать серьезные кожные реакции, поэтому для 75-летнего певца крайне важно соблюдать строгий режим.

Известно, что артисту запрещено пребывать на солнце, использовать мыло и другие агрессивные косметические средства и делать профессиональный грим, но можно применять увлажняющие и солнцезащитные кремы. При этом Буйнов уже долгое время борется с онкологией. Сам артист не давал комментариев по поводу ограничений.

В марте этого года Буйнов выразил мнение, что его онкологическое заболевание является наказанием свыше. Артист пояснил, что в прошлом предавал женщин и приносил несчастье людям, поэтому Бог наказал его.

«Я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал, и есть за что», — сказал Буйнов.

В ноябре 2024 года KP.RU сообщило, что певцу якобы диагностировали рак предстательной железы последней стадии, из-за этого ему был присвоен паллиативный статус. По данным SHOT, из-за ухудшения состояния 74-летний Буйнов был вынужден посетить стационар московской больницы. По информации канала, ему назначили препараты и лекарства на «экстренный случай», если станет совсем плохо, а также прописали пить много воды и термическую диету.

Буйнов успешно справился с онкологическим заболеванием более двух десятилетий назад. В 2011 году он достиг ремиссии. Певец продолжает следовать рекомендациям врачей для поддержания здоровья. Несмотря на болезнь, он не оставил творческую деятельность и регулярно выступает на сцене.

Что известно о ДТП, в котором участвовал Буйнов

В феврале стало известно о ДТП с участием Буйнова. Авария произошла 26 февраля в Наро-Фоминском округе Московской области. Пешеходный переход был пересечен артистом, который находился за рулем внедорожника Lexus LX 570. В результате происшествия 61-летняя пенсионерка получила травмы, в том числе разрыв связок, и была госпитализирована.

В своем Telegram-канале Буйнов извинился за ДТП и пообещал пострадавшей всю необходимую помощь. Он также поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции и медиков, которые оперативно прибыли на место аварии.

По данным «ОСН», Буйнов предлагал «все порешать» деньгами, но семья пострадавшей женщины отказалась. По данным источника, артист якобы хотел все замять и откупиться, чтобы не вызывать полицию.

Директор артиста Сергей Пудовкин заявил, что певец хотел оказать пенсионерке первую помощь на месте происшествия, так как «имеет медицинское образование». Также, с его слов, Буйнов предложил лично госпитализировать женщину.

Как Буйнов относится к СВО

Александр Буйнов состоит в партии «Единая Россия» и попал под украинские санкции из-за поддержки военной операции. Музыкант заявлял, что предвидел начало СВО.

«Я не чувствовал страха. Но я чувствовал, что это случится. С 2014 года шли боевые действия против Донецка и Луганска. Это все однажды обрушится — украинская идеология, ведь ложь обрушивается с большой пылью. Тогда всплывет правда», — рассказывал Буйнов.

Певец поддержал ДНР и ЛНР еще до начала СВО. Он впервые посетил Донецк в 2017 году, отметив, что после увиденного не поедет на Украину.

В мае 2022 года Буйнов поздравил ДНР с Днем Республики. В своем Telegram-канале артист обратился к главе региона Денису Пушилину.

«Денис Владимирович, поздравляю вас с Днем Донецкой Народной Республики! Россия с вами! Восемь лет мир не замечал обстрелов мирных граждан Донецка и Луганска — сегодня „заметили“. Спецоперация — не война, война — это блицкриг с ковровыми бомбардировками (как всегда делают американцы). Когда наступит мир, коллективный Запад все-таки „через не могу“ узнает правду, но мы вынуждены пройти через кровь. Сила в правде! С Праздником ДНР и с Днем Великой Победы!» — написал он.

В декабре 2023 года Буйнов рассказал MK.RU, что отправляет бойцам на передовую музыкальные инструменты, которые покупает за свой счет.

Тогда же он выразил уверенность, что СВО закончится полной победой России.

