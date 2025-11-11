Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:13

Народному артисту России запретили загорать

Mash: Буйнову запретили находиться на солнце на фоне онкологического заболевания

Александр Буйнов Александр Буйнов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что народному артисту России Александру Буйнову запретили находиться на солнце из-за онкологического заболевания. По данным источника, противоопухолевое лечение вызывает сильные кожные реакции, поэтому 75-летний певец должен соблюдать строгий режим.

Известно, что артисту запрещено пребывать на солнце, использовать мыло и другие агрессивные косметические средства и делать профессиональный грим, но можно применять увлажняющие и солнцезащитные кремы. При этом Буйнов уже долгое время борется с онкологией. Сам артист не давал комментариев по поводу ограничений.

В феврале певец за рулем иномарки попал в ДТП в Подмосковье и сбил женщину на пешеходном переходе. Канал допускает, что на его реакцию могла повлиять гормонотерапия.

Ранее Буйнов простился с телеведущим Юрием Николаевым, которого похоронили на Троекуровском кладбище. Певец назвал журналиста олицетворением музыкальности Первого канала. По его словам, Николаев всегда улыбался и никогда не жаловался на здоровье.

Александр Буйнов
заболевания
онкология
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.