Народному артисту России запретили загорать

Telegram-канал Mash сообщает, что народному артисту России Александру Буйнову запретили находиться на солнце из-за онкологического заболевания. По данным источника, противоопухолевое лечение вызывает сильные кожные реакции, поэтому 75-летний певец должен соблюдать строгий режим.

Известно, что артисту запрещено пребывать на солнце, использовать мыло и другие агрессивные косметические средства и делать профессиональный грим, но можно применять увлажняющие и солнцезащитные кремы. При этом Буйнов уже долгое время борется с онкологией. Сам артист не давал комментариев по поводу ограничений.

В феврале певец за рулем иномарки попал в ДТП в Подмосковье и сбил женщину на пешеходном переходе. Канал допускает, что на его реакцию могла повлиять гормонотерапия.

Ранее Буйнов простился с телеведущим Юрием Николаевым, которого похоронили на Троекуровском кладбище. Певец назвал журналиста олицетворением музыкальности Первого канала. По его словам, Николаев всегда улыбался и никогда не жаловался на здоровье.