Составлен список лучших экранизаций произведений Достоевского

С каждым годом произведения Федора Михайловича Достоевского становятся все более популярными. По его романам снято множество фильмов и сериалов. Подборка лучших экранизаций по произведениям Достоевского — в материале NEWS.ru.

«Двойник»

Фильм британского режиссера Ричарда Айоади основан на повести «Двойник». С первых секунд картина погружает зрителя в мрачную и тревожную атмосферу. Это неслучайно: все натурные съемки проводились исключительно ночью. Привычный мир обретает зловещие черты кошмара.

Саймон, главный герой, с самого начала оказывается в вихре нелепых ситуаций. Сначала он вступает в странный диалог с пассажиром в метро, а затем попадает в комичную сцену с рюкзаком, застрявшим в дверях вагона. Саймон — человек-невидимка, и его присутствие почти не заметно для окружающих. Даже охранник компании, где он работает уже седьмой год, каждый раз делает вид, что не узнает его. Его жизнь — это череда неудач и поражений, с которыми он не может справиться.

Все меняется, когда в его жизнь врывается двойник. Молодой человек, который выглядит как Саймон, но внутренне совершенно другой, харизматичен и уверен в себе. Он легко завоевывает симпатию окружающих, воплощая все, о чем тайком мечтает Саймон: признание коллег и внимание женщин. Однако, вместо того чтобы стать другом, двойник затмевает Саймона, превращая его существование в тягостное испытание.

В 2013 году триллер получил номинацию на «Лучший фильм» на Лондонском кинофестивале и Кинофестивале в Токио.

«Партнер»

В своей работе 1968 года Бернардо Бертолуччи исследует тему двойничества. Этот итальянский режиссер, известный благодаря фильму «Мечтатели», также создал экранизацию повести «Двойник». Бертолуччи интерпретирует идеи русского классика в контексте революционных настроений Европы шестидесятых годов, а именно в период французских студенческих волнений, известных как «красный май».

Молодой преподаватель литературы Джакобе, которого играет Пьер Клеманти, неожиданно сталкивается с собственным двойником — темной и подавляемой стороной своей личности. Этот доппельгангер оказывается смелее, циничнее и исполнен разрушительных амбиций, которые Джакобе никогда не осмеливался реализовать в себе. Однако возникает вопрос: является ли этот двойник реальным или это лишь плод воображения главного героя?

Так или иначе, встреча с двойником переворачивает жизнь Джакобе.

«Преступление и наказание»

Фильм Льва Кулиджанова, выпущенный в 1969 году, представляет собой новаторскую интерпретацию знаменитого романа Достоевского. Эта экранизация считается одной из самых выдающихся в отечественном кино благодаря точному воспроизведению оригинального текста и мастерскому раскрытию внутренней борьбы главного героя. Кинокартина рассказывает историю Родиона Раскольникова, студента, который стремится доказать свое право быть сверхчеловеком. На экране эта история разворачивается с драматическим напряжением и эмоциональной глубиной.

Раскольников, исполненный уверенности в своей правоте, совершает убийство старухи-процентщицы. Он убежден, что действует справедливо. Однако вскоре угрызения совести начинают терзать его душу. Важную роль в этом процессе играет следователь Порфирий Петрович (Иннокентий Смоктуновский). Он не просто раскрывает преступление, но и становится своеобразным внутренним голосом для главного героя.

Кулиджанов точно передал атмосферу Петербурга XIX века: серые улицы, грязные переулки, давящие комнаты. Даже сцены в квартире Раскольникова соответствуют описанию в книге. Советская экранизация остается эталонной адаптацией романа.

«Идиот»

Сериал 2003 года, созданный Владимиром Бортко, известен своей верностью оригинальному тексту и вниманием к деталям. Зрители и критики высоко оценили эту работу. Декорации и костюмы тщательно воспроизводят атмосферу России XIX века, а музыка Игоря Корнелюка усиливает эмоциональное напряжение и драматизм событий, происходящих на экране.

Князь Лев Николаевич Мышкин, вернувшийся в Россию после длительного пребывания в швейцарской психиатрической лечебнице, встречает на своем пути Парфена Рогожина, богатого наследника. В Петербурге Мышкин находит временное пристанище у своей родственницы, генеральши Лизаветы Прокофьевны Епанчиной, и знакомится с ее дочерьми. В центре повествования оказывается Настасья Филипповна — женщина с трагической судьбой, чья привлекательность и независимость привлекают множество мужчин, включая Мышкина и Рогожина.

«Китаянка»

«Китаянка» — это одна из ключевых работ Жан-Люка Годара, выдающегося представителя французской «новой волны». Фильм, появившийся на экранах в 1967 году, сразу же получил признание критиков. Он был удостоен специального приза жюри Венецианского фестиваля и вошел в десятку лучших фильмов года по версии журнала Cahiers du cinéma. Сценарий фильма представляет собой вольную интерпретацию романа «Бесы», адаптированную к реалиям времени и контексту бурных событий 1968 года во Франции.

Сюжет вращается вокруг пяти молодых людей — Вероники (Анна Вяземски), Кириллова (Лекс Де Брейн), Гийома (Жан-Пьер Лео), Ивонны (Жюльет Берто) и Анри (Мишель Семеньяко), которые, вдохновившись идеями Мао Цзэдуна, заседают в пустой парижской квартире. Они без конца обсуждают философию, читают Мао, планируют убийство и воображают себя будущими революционерами. Каждый из них воплощает ключевые архетипы героев из романа Достоевского.

Визуальный стиль фильма напоминает яркий коллаж, где доминирующий красный цвет перекликается с обложкой сборника изречений Мао. Лента буквально пропитана духом революции.

«Бесы»

«Бесы» Достоевского — это сложное произведение, экранизация которого представляет собой непростую задачу. Тем не менее Владимир Хотиненко успешно справился с этим вызовом. В центре сюжета — Николай Ставрогин (Максим Матвеев), фигура загадочная и противоречивая, находящаяся на грани выбора. Его связи с радикальным кругом, возглавляемым циничным и амбициозным Петром Верховенским (Антон Шагин), становятся причиной ряда трагедий. Сериал затрагивает вечные вопросы: что движет людьми — разрушительные идеологии, гордыня или внутренняя пустота? И к чему приводят попытки разрушить старое ради неизвестного нового?

Ставрогин буквально гипнотизирует зрителя, а Верховенский пугает манией контроля. Особая роль отведена визуальному ряду: мрачные цвета, холодные пейзажи, почти безжизненные лица персонажей — все это подчеркивает, что мир «Бесов» состоит из аморальности и губительных последствий. Сериал Хотиненко — редкий пример качественной адаптации одного из самых значительных произведений русской литературы. Сериал захватывает, заставляет сопереживать, напоминая нам о том, насколько идеи Достоевского актуальны сегодня.

