Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 00:20

Составлен список лучших экранизаций произведений Достоевского

Фёдор Достоевский Фёдор Достоевский Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

С каждым годом произведения Федора Михайловича Достоевского становятся все более популярными. По его романам снято множество фильмов и сериалов. Подборка лучших экранизаций по произведениям Достоевского — в материале NEWS.ru.

«Двойник»

Фильм британского режиссера Ричарда Айоади основан на повести «Двойник». С первых секунд картина погружает зрителя в мрачную и тревожную атмосферу. Это неслучайно: все натурные съемки проводились исключительно ночью. Привычный мир обретает зловещие черты кошмара.

Саймон, главный герой, с самого начала оказывается в вихре нелепых ситуаций. Сначала он вступает в странный диалог с пассажиром в метро, а затем попадает в комичную сцену с рюкзаком, застрявшим в дверях вагона. Саймон — человек-невидимка, и его присутствие почти не заметно для окружающих. Даже охранник компании, где он работает уже седьмой год, каждый раз делает вид, что не узнает его. Его жизнь — это череда неудач и поражений, с которыми он не может справиться.

Все меняется, когда в его жизнь врывается двойник. Молодой человек, который выглядит как Саймон, но внутренне совершенно другой, харизматичен и уверен в себе. Он легко завоевывает симпатию окружающих, воплощая все, о чем тайком мечтает Саймон: признание коллег и внимание женщин. Однако, вместо того чтобы стать другом, двойник затмевает Саймона, превращая его существование в тягостное испытание.

В 2013 году триллер получил номинацию на «Лучший фильм» на Лондонском кинофестивале и Кинофестивале в Токио.

«Партнер»

В своей работе 1968 года Бернардо Бертолуччи исследует тему двойничества. Этот итальянский режиссер, известный благодаря фильму «Мечтатели», также создал экранизацию повести «Двойник». Бертолуччи интерпретирует идеи русского классика в контексте революционных настроений Европы шестидесятых годов, а именно в период французских студенческих волнений, известных как «красный май».

Молодой преподаватель литературы Джакобе, которого играет Пьер Клеманти, неожиданно сталкивается с собственным двойником — темной и подавляемой стороной своей личности. Этот доппельгангер оказывается смелее, циничнее и исполнен разрушительных амбиций, которые Джакобе никогда не осмеливался реализовать в себе. Однако возникает вопрос: является ли этот двойник реальным или это лишь плод воображения главного героя?

Так или иначе, встреча с двойником переворачивает жизнь Джакобе.

«Преступление и наказание»

Фильм Льва Кулиджанова, выпущенный в 1969 году, представляет собой новаторскую интерпретацию знаменитого романа Достоевского. Эта экранизация считается одной из самых выдающихся в отечественном кино благодаря точному воспроизведению оригинального текста и мастерскому раскрытию внутренней борьбы главного героя. Кинокартина рассказывает историю Родиона Раскольникова, студента, который стремится доказать свое право быть сверхчеловеком. На экране эта история разворачивается с драматическим напряжением и эмоциональной глубиной.

Раскольников, исполненный уверенности в своей правоте, совершает убийство старухи-процентщицы. Он убежден, что действует справедливо. Однако вскоре угрызения совести начинают терзать его душу. Важную роль в этом процессе играет следователь Порфирий Петрович (Иннокентий Смоктуновский). Он не просто раскрывает преступление, но и становится своеобразным внутренним голосом для главного героя.

Кулиджанов точно передал атмосферу Петербурга XIX века: серые улицы, грязные переулки, давящие комнаты. Даже сцены в квартире Раскольникова соответствуют описанию в книге. Советская экранизация остается эталонной адаптацией романа.

«Идиот»

Сериал 2003 года, созданный Владимиром Бортко, известен своей верностью оригинальному тексту и вниманием к деталям. Зрители и критики высоко оценили эту работу. Декорации и костюмы тщательно воспроизводят атмосферу России XIX века, а музыка Игоря Корнелюка усиливает эмоциональное напряжение и драматизм событий, происходящих на экране.

Князь Лев Николаевич Мышкин, вернувшийся в Россию после длительного пребывания в швейцарской психиатрической лечебнице, встречает на своем пути Парфена Рогожина, богатого наследника. В Петербурге Мышкин находит временное пристанище у своей родственницы, генеральши Лизаветы Прокофьевны Епанчиной, и знакомится с ее дочерьми. В центре повествования оказывается Настасья Филипповна — женщина с трагической судьбой, чья привлекательность и независимость привлекают множество мужчин, включая Мышкина и Рогожина.

«Китаянка»

«Китаянка» — это одна из ключевых работ Жан-Люка Годара, выдающегося представителя французской «новой волны». Фильм, появившийся на экранах в 1967 году, сразу же получил признание критиков. Он был удостоен специального приза жюри Венецианского фестиваля и вошел в десятку лучших фильмов года по версии журнала Cahiers du cinéma. Сценарий фильма представляет собой вольную интерпретацию романа «Бесы», адаптированную к реалиям времени и контексту бурных событий 1968 года во Франции.

Сюжет вращается вокруг пяти молодых людей — Вероники (Анна Вяземски), Кириллова (Лекс Де Брейн), Гийома (Жан-Пьер Лео), Ивонны (Жюльет Берто) и Анри (Мишель Семеньяко), которые, вдохновившись идеями Мао Цзэдуна, заседают в пустой парижской квартире. Они без конца обсуждают философию, читают Мао, планируют убийство и воображают себя будущими революционерами. Каждый из них воплощает ключевые архетипы героев из романа Достоевского.

Визуальный стиль фильма напоминает яркий коллаж, где доминирующий красный цвет перекликается с обложкой сборника изречений Мао. Лента буквально пропитана духом революции.

«Бесы»

«Бесы» Достоевского — это сложное произведение, экранизация которого представляет собой непростую задачу. Тем не менее Владимир Хотиненко успешно справился с этим вызовом. В центре сюжета — Николай Ставрогин (Максим Матвеев), фигура загадочная и противоречивая, находящаяся на грани выбора. Его связи с радикальным кругом, возглавляемым циничным и амбициозным Петром Верховенским (Антон Шагин), становятся причиной ряда трагедий. Сериал затрагивает вечные вопросы: что движет людьми — разрушительные идеологии, гордыня или внутренняя пустота? И к чему приводят попытки разрушить старое ради неизвестного нового?

Ставрогин буквально гипнотизирует зрителя, а Верховенский пугает манией контроля. Особая роль отведена визуальному ряду: мрачные цвета, холодные пейзажи, почти безжизненные лица персонажей — все это подчеркивает, что мир «Бесов» состоит из аморальности и губительных последствий. Сериал Хотиненко — редкий пример качественной адаптации одного из самых значительных произведений русской литературы. Сериал захватывает, заставляет сопереживать, напоминая нам о том, насколько идеи Достоевского актуальны сегодня.

Читайте также:

Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров

Русские корни, встреча с Путиным, помощь Украине: как живет Ди Каприо

Баста, Кадышева, Шура: названы гонорары артистов на новогодние праздники

Федор Достоевский
писатели
экранизации
фильмы
книги
Россия
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны итоги работы российской ПВО за три вечерних часа
Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста
Раскрыты детали поджога кинотеатра в Москве
Приметы 14 ноября: Кузьминки осенние — Косьма и Дамиан, «куриные именины»
Британской монархии пришел конец? Карл III лишился последних союзников
Мясников перечислил главные правила лечения для людей старше 60 лет
Сразу три российских аэропорта получили ограничения на полеты
Обломки дрона рухнули на частный дом в российском регионе
Украине предрекли потерю половины территории за три года
Я готовлю этот теплый салат из свеклы, чтобы спастись от осенней хандры
Подросток с канистрой бензина поджег кинотеатр в Москве
Названо число сбитых дронов ВСУ над Крымом и Черным морем
Раскрыто, что внутри элитного особняка Гагариной за 500 млн рублей
Цены на бензин в РФ упали в рознице: надолго ли это, что с дизелем
В Крыму заявили о начале информационной атаки со стороны ВСУ
На Западе рассказали, что кардинально изменило ситуацию в зоне СВО
Названы самые «‎быстро трезвеющие» регионы России
Турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии
Европейская страна первой вложила $1 млн в биткоин
«Сигма-бой», «За деньги да»: какие сюрпризы ждут зрителей в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.