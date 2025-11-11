Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 03:01

Баста, Кадышева, Шура: названы гонорары артистов на новогодние праздники

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Звезды российского шоу-бизнеса активно готовятся к новогодним корпоративам. Стоимость их выступлений на главные праздники страны исчисляется миллионами. Кто из артистов более востребован в текущем году и какой гонорар они требуют?

«Матушка-земля»

Певица Татьяна Куртукова, прославившаяся благодаря песне «Матушка», даст сольный концерт в Москве в начале следующего года. По подсчетам Telegram-канала «Звездач», организаторы мероприятия могут заработать свыше 16,5 млн рублей.

Выступление состоится в концертном зале «Москва». Билеты уже активно раскупаются — самые доступные стоят около 3 тыс. рублей, а места в VIP-зоне у сцены обойдутся зрителям до 32 тыс. рублей.

Надежда Кадышева

Самой востребованной исполнительницей на корпоративных новогодних мероприятиях стала Надежда Кадышева, заявил основатель музыкальной платформы TopHit, продюсер Игорь Краев. По его словам, минимальный гонорар певицы составляет 15 млн рублей, а ее график практически полностью заполнен.

«И тут вне конкуренции — Надежда Никитична Кадышева, пожинающая плоды своего триумфального камбэка в 2023–2024 годах. Прослушивание „Веночка“ и других хитов „Золотого кольца“ в оригинальном исполнении обойдется заказчикам в сумму от 15 млн рублей», — сказал Краев.

Второе место в рейтинге занимает певица Zivert. Стоимость ее выступления начинается от 7 млн рублей. Популярность певицы подкрепляется активным присутствием в радиоэфире (более 4,5 млн прослушиваний за год) и успешным дуэтом с Icegergert — композицией «Банк».

Лариса Долина

Певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. До 19 декабря цена за корпоративные мероприятия составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей.

Для передвижений артистка использует автомобили представительского класса, которые должны быть не старше пяти лет. При этом запрещено возить артистку на внедорожниках. В транспортном средстве обязательно должна присутствовать импортная вода без газа, допускается пластиковая упаковка.

Ваня Дмитриенко

Молодой певец Ваня Дмитриенко резко обрел популярность в 2025 году. Композиции «Шелк» и совместная работа «Силуэт» с актрисой Аней Пересильд сделали его одним из самых востребованных музыкантов зимнего сезона.

Сейчас гонорары артиста за выступление начинаются от 5 млн рублей, передает KP.RU.

Баста

Рэпер Баста (Василий Вакуленко — настоящее имя) также остается одним из самых востребованных артистов. Стоимость выступления музыканта в предновогодние дни может превышать 10 млн рублей.

Шура, SHAMAN, «Руки вверх!»

На новогодних корпоративах в этом году очень востребован певец Шура, сказал Лавров. Он объяснил это тем, что Шура держится подальше от политики и остается добрым и позитивным человеком. По словам продюсера, патриотически настроенные коллеги Шуры Олег Газманов, Татьяна Куртукова и SHAMAN пользуются меньшим спросом у заказчиков на Новый год.

«Когда идут частные корпоративы, люди хотят праздник, и больше всего спросом пользуются артисты, которые не лезут в политику, а просто делают шоу, создают настроение. Большой популярностью пользуется певец Шура, у него гонорар уже 5 млн рублей, и его заказывают, потому что вышел такой фриковатый, незатейливый, доброта со сцены и ни одного политического слова», — сказал Лавров.

По словам продюсера, также популярны артисты 1990-х, в том числе Кай Метов, группа «Руки вверх!» и Леонид Агутин. Он отметил, что у них уже расписаны все декабрьские даты.

