09 ноября 2025 в 12:20

«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов

Продюсер Краев: Кадышева — самая популярная певица на новогодних корпоративах

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Самой востребованной исполнительницей на корпоративных новогодних мероприятиях стала Надежда Кадышев, заявил KP.RU основатель музыкальной платформы TopHit, продюсер Игорь Краев. По его словам, минимальный гонорар певицы составляет 15 млн рублей, а ее график практически полностью заполнен.

И тут вне конкуренции — Надежда Никитична Кадышева, пожинающая плоды своего триумфального камбека в 2023-24 годах. Прослушивание «Веночка» и других хитов «Золотого кольца» в оригинальном исполнении обойдется заказчикам в сумму от 15 млн рублей, — сказал Краев.

Второе место в рейтинге занимает певица Zivert. Стоимость ее выступления начинается от 7 млн рублей. Популярность певицы подкрепляется активным присутствием в радиоэфире (более 4,5 млн прослушиваний за год) и успешным дуэтом с Icegergert — композицией «Банк».

Замыкает тройку лидеров Ваня Дмитриенко. Молодой артист демонстрирует не менее внушительный ценник — от 5 млн рублей за выступление. Такие хиты, как «Шелк» и совместный трек «Силуэт» с Аней Пересильд, сделали его одним из главных исполнителей зимнего сезона.

Ранее президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин заявил, что современная музыка проигрывает хитам 80-х и 90-х годов по уровню душевности и качеству материала. Так он прокомментировал возросшую популярность творчества Кадышевой среди молодежи.

Надежда Кадышева
корпоративы
Новый год
шоу-бизнес
