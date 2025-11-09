«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов

Самой востребованной исполнительницей на корпоративных новогодних мероприятиях стала Надежда Кадышев, заявил KP.RU основатель музыкальной платформы TopHit, продюсер Игорь Краев. По его словам, минимальный гонорар певицы составляет 15 млн рублей, а ее график практически полностью заполнен.

И тут вне конкуренции — Надежда Никитична Кадышева, пожинающая плоды своего триумфального камбека в 2023-24 годах. Прослушивание «Веночка» и других хитов «Золотого кольца» в оригинальном исполнении обойдется заказчикам в сумму от 15 млн рублей, — сказал Краев.

Второе место в рейтинге занимает певица Zivert. Стоимость ее выступления начинается от 7 млн рублей. Популярность певицы подкрепляется активным присутствием в радиоэфире (более 4,5 млн прослушиваний за год) и успешным дуэтом с Icegergert — композицией «Банк».

Замыкает тройку лидеров Ваня Дмитриенко. Молодой артист демонстрирует не менее внушительный ценник — от 5 млн рублей за выступление. Такие хиты, как «Шелк» и совместный трек «Силуэт» с Аней Пересильд, сделали его одним из главных исполнителей зимнего сезона.

Ранее президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин заявил, что современная музыка проигрывает хитам 80-х и 90-х годов по уровню душевности и качеству материала. Так он прокомментировал возросшую популярность творчества Кадышевой среди молодежи.