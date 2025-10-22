Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 19:56

«Есть ДНК»: раскрыто, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой

Президент премии «Виктория» Костин назвал ДНК причиной любви зумеров к Кадышевой

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Современная музыка проигрывает хитам 80-х и 90-х годов по уровню душевности и качеству материала, заявил президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин для NEWS.ru, комментируя популярность певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодежи. Он также в ходе гала-ужина премии в концертном комплексе «LIVE Арена» предположил, что любовь к музыке прошлого может быть заложена на генетическом уровне.

Я связываю с тем, что пока еще уровень современной музыки с точки зрения душевности и подачи, соотношения текста и музыки, который должен доходить до сердца мужчины, женщины, ребенка, еще не соответствует, к сожалению, тому уровню, который был тогда. И люди возвращаются в 90-е, 80-е, потому что им хочется вот этого качества, именно соотношения. <…> А еще есть ДНК. Вот на уровне каком-то генетическом молодое поколение все равно музыку родителей или старших сестер, братьев или дедушек [слушает], она [молодежь] ее чувствует, — сказал Костин.

Ранее стало известно, что народный артист России Леонид Якубович неожиданно завоевал симпатии молодого поколения. Зумеры, встретив 80-летнего телеведущего в кинотеатре, выстроились в очередь для совместных фото. Одна из поклонниц назвала его своим «крашем», что у молодежи означает «объект безмерного обожания».

Надежда Кадышева
Татьяна Буланова
зумеры
молодежь
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Виктория Катаева
В. Катаева
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Израиль, дружба с Нагиевым, слухи об изменах: как живет актер Игорь Лифанов
В Госдуме раскрыли, почему власти Канады толкают граждан к эвтаназии
МОК решил не комментировать решение FIS о недопуске российских спортсменов
Мурашко раскрыл главный итог модернизации медицины
«Идеальный истребитель»: в США восхитились Су-35С в зоне СВО
В РФ анонсировали ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии
Бесстыдство Зеленского, поиски Усольцевых, сбой в мессенджерах: что дальше
«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
«Есть ДНК»: раскрыто, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой
«Возрождение веры»: известный продюсер оценил взлет творчества Кадышевой
В Подмосковье состоялся II Совет регионов РФ и Узбекистана
В РФ перестанут продлевать водительские права: что известно, как получить
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.