«Есть ДНК»: раскрыто, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой

Современная музыка проигрывает хитам 80-х и 90-х годов по уровню душевности и качеству материала, заявил президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин для NEWS.ru, комментируя популярность певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодежи. Он также в ходе гала-ужина премии в концертном комплексе «LIVE Арена» предположил, что любовь к музыке прошлого может быть заложена на генетическом уровне.

Я связываю с тем, что пока еще уровень современной музыки с точки зрения душевности и подачи, соотношения текста и музыки, который должен доходить до сердца мужчины, женщины, ребенка, еще не соответствует, к сожалению, тому уровню, который был тогда. И люди возвращаются в 90-е, 80-е, потому что им хочется вот этого качества, именно соотношения. <…> А еще есть ДНК. Вот на уровне каком-то генетическом молодое поколение все равно музыку родителей или старших сестер, братьев или дедушек [слушает], она [молодежь] ее чувствует, — сказал Костин.

Ранее стало известно, что народный артист России Леонид Якубович неожиданно завоевал симпатии молодого поколения. Зумеры, встретив 80-летнего телеведущего в кинотеатре, выстроились в очередь для совместных фото. Одна из поклонниц назвала его своим «крашем», что у молодежи означает «объект безмерного обожания».