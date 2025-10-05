Российская молодежь «вкрашилась» в Якубовича и назвала причину любви к нему

Народный артист России Леонид Якубович стал популярен у молодежи, пишет MK.RU. Зумеры заметили 80-летнего телеведущего в кинотеатре, просили с ним сфотографироваться. Одна из девушек назвала его крашем, что на сленге означает «объект безмерного обожания».

Якубович — наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится! — объяснила она.

Якубович с недоумением спрашивал, зачем им, «дуракам», нужны фото. Однако снимки с поклонниками он сделал. Желающих сфотографироваться с телеведущим было много.

Ранее психолог Екатерина Булгакова выразила мнение, что народная артистка России Надежда Кадышева завоевала популярность у зумеров на фоне интереса молодежи к патриотизму, русской культуре и традициям. По ее словам, сочетание тяги к корням и современного музыкального оформления сделало творчество певицы востребованным у юной аудитории.

Продюсер Павел Рудченко между тем отметил, что певица Марина Хлебникова не сможет конкурировать ни с Кадышевой, ни с заслуженной артисткой России Татьяной Булановой. Он высказал мнение, что исполнительнице хита «Солнышко мое, вставай» не хватает «хайпа» и «фриковатости».