Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:41

В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул

Комитет здравоохранения: здоровые привычки помогут вернуться к работе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Здоровые привычки помогут вернуться в ресурсное состояние после праздников, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга. Специалисты советуют постепенно возвращаться к привычному режиму.

В ведомстве рассказали, что чувствовать себя бодрее по утрам помогут легкая физическая активность и сбалансированный завтрак. Специалисты советуют начинать день с приема пищи, в который будут включены клетчатка, белки и сложные углеводы.

Также россиянам порекомендовали наладить режим сна. Возвращаться к привычному времени сна лучше постепенно, достаточное количество отдыха сделает адаптацию к работе более легкой.

Ранее психолог Елизавета Куликова рассказала, что после новогодних праздников многие ощущают чувство апатии и депрессии из-за поставленных перед собой амбициозных целей, а потом разочаровываются из-за их неполного достижения. По ее словам, такое состояние не является диагнозом, но может включать в себя негативные переживания, такие как разочарование, опустошенность, перепады настроения, нарушения сна и аппетита, а также снижение либидо.

режимы
питание
каникулы
восстановление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость самого дорогого тура в 2025 году
«Экстрасенс» обокрал клиентку после предсказания о краже
Женщина четыре года молилась Шреку
Еврокомиссия заявила о готовности ужесточить санкции против Ирана
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.