В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул Комитет здравоохранения: здоровые привычки помогут вернуться к работе

Здоровые привычки помогут вернуться в ресурсное состояние после праздников, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга. Специалисты советуют постепенно возвращаться к привычному режиму.

В ведомстве рассказали, что чувствовать себя бодрее по утрам помогут легкая физическая активность и сбалансированный завтрак. Специалисты советуют начинать день с приема пищи, в который будут включены клетчатка, белки и сложные углеводы.

Также россиянам порекомендовали наладить режим сна. Возвращаться к привычному времени сна лучше постепенно, достаточное количество отдыха сделает адаптацию к работе более легкой.

Ранее психолог Елизавета Куликова рассказала, что после новогодних праздников многие ощущают чувство апатии и депрессии из-за поставленных перед собой амбициозных целей, а потом разочаровываются из-за их неполного достижения. По ее словам, такое состояние не является диагнозом, но может включать в себя негативные переживания, такие как разочарование, опустошенность, перепады настроения, нарушения сна и аппетита, а также снижение либидо.