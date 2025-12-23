Сливочный картофель с курицей — беспроигрышное горячее на Новый год только из доступных продуктов

Сливочный картофель с курицей — беспроигрышное горячее на Новый год только из доступных продуктов

Приготовьте беспроигрышное горячее блюдо на Новый год — сливочный картофель с курицей, который станет главным хитом праздничного ужина, а нужны для него только доступные продукты.

Вкус получается невероятно насыщенным и нежным: сочная курица с хрустящей кожицей, мягкий картофель, пропитанный сливочно-чесночным соусом, и золотистая тягучая сырная шапка. Это блюдо гарантированно соберет восторженные отзывы и оставит много свободного времени для праздника.

Вам понадобится: 8–10 куриных голеней или бедер, 1,5 кг картофеля (очистить и нарезать крупными дольками), 300 мл сливок 20%, 150 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушеного тимьяна, соль, перец, растительное масло. Куриные голени посолите, поперчите и обжарьте на сковороде до румяной корочки. В глубокой форме смешайте картофель, давленный чеснок, тимьян, соль и перец. Выложите сверху курицу. Залейте все сливками, чтобы они покрыли картошку наполовину. Посыпьте тертым сыром. Духовку разогрейте до 200 °C. Запекайте блюдо 45–50 минут до готовности картофеля и аппетитной сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить свинину с карамелизированными яблоками.