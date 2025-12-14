Ни одна утка и курица не сможет затмить это горячее: свинина с карамелизированными яблоками

Ни одна утка и курица не сможет затмить это горячее на новогоднем столе. Свинина с карамелизированными яблоками — это нежнейшее мясо с хрустящей медовой корочкой и тающими во рту сладковатыми яблоками с легкой кислинкой.

Сочетание соков мяса и фруктов создает неповторимый, богатый букет. Это блюдо станет коронным рецептом для особого ужина или праздника!

Вам понадобится: 4 свиных стейка из шеи или корейки, 2 кисло-сладких яблока, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 50 г сливочного масла, соль, перец, прованские травы. Стейки отбейте, посолите и поперчите. Смешайте мед и горчицу, смажьте смесью мясо с обеих сторон. Обжарьте стейки на раскаленной сковороде по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Яблоки нарежьте дольками. В форму для запекания выложите стейки, сверху разложите яблоки, добавьте кусочки сливочного масла и посыпьте травами. Запекайте 15-20 минут при 200°C. За это время яблоки карамелизируются в медово-масляном соке, а стейки дойдут до идеальной сочности.

