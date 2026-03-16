В МО раскрыли, сколько ВСУ потеряли дронов над Россией за восемь часов Минобороны РФ сообщило об уничтожении 96 украинских БПЛА за восемь часов

Российские средства противовоздушной обороны за восемь часов перехватили и ликвидировали почти сотню украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее количество дронов уничтожено в небе над Брянской областью и Московским регионом.

С 08:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 54 — над территорией Брянской области, 11 — над Московским регионом, по семь БПЛА уничтожены над территориями Калужской и Курской областей, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что к масштабному налету украинских беспилотников на Москву могут иметь отношение разведывательные службы Великобритании, Франции и Германии. По словам специалиста, эти страны заинтересованы не в мирном урегулировании, а в дальнейшем разжигании кризиса на Украине. Кнутов также отметил, что ВСУ впервые применили подобную тактику ударов, нацеленную на нанесение максимального вреда мирным жителям.

Кроме того, журналисты сообщили, что украинские вооруженные силы применяют для налетов на Москву беспилотные аппараты модели FP-1, дальность действия которых достигает 1200 километров. По данным источников, запуски этих дронов осуществляются с территории трех украинских областей — Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.