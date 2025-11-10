Раскрыт гонорар исполнительницы хита «Матушка-земля» за концерт в Москве Татьяна Куртукова получит 16 млн рублей за концерт с хитом «Матушка-земля»

Певица Татьяна Куртукова, прославившаяся благодаря песне «Матушка», даст сольный концерт в Москве в феврале следующего года. По подсчетам Telegram-канала «Звездач», организаторы мероприятия могут заработать свыше 16,5 млн руб.

Выступление состоится в концертном зале «Москва». Билеты уже активно раскупаются — самые доступные стоят около 3 тысяч рублей, а места VIP-зоны у сцены обойдутся зрителям до 32 тысяч рублей.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что на новогодних корпоративах в этом году очень востребован певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев). Он объяснил это тем, что артист держится подальше от политики и остается добрым и позитивным человеком. По словам продюсера, патриотически настроенные коллеги Медведев Олег Газманов, Татьяна Куртукова и SHAMAN пользуются меньшим спросом у заказчиков на Новый год.

