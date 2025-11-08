Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 15:51

Прославивший воров рэпер удвоил гонорар за свои концерты

SHOT: рэпер Icegergert увеличил гонорар до 7 млн рублей на фоне скандалов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярный среди зумеров рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) удвоил гонорар за свои выступления, сообщил Telegram-канал SHOT. На фоне растущей популярности и скандалов вокруг музыканта цена его концерта достигла 7 млн рублей.

Еще летом Гергерт соглашался выступать за 3,5 млн рублей. В райдер артист включает 24 бутылки пива для команды и два баллона кислорода, чтобы «протрезветь, если сильно прибухнул».

Ранее прокуратура Москвы возбудила административное дело против Icegergert по статье о публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. Исполнитель выкрикнул во время выступления лозунг «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Гергерт между тем опубликовал видео с извинениями после концерта, на котором он выкрикнул лозунг. По его словам, он произнес воровской тост, «абсолютно не подумав». В произошедшем исполнитель винит влияние алкоголя. Он также подчеркнул, что любит Россию и не поддерживает никакие запрещенные организации.

