Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:49

На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга

В Москве завели дело на выкрикнувшего лозуг АУЕ рэпера Icegergert

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) по статье о публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. Исполнитель выкрикнул во время выступления лозунг «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Действия Гергерта, выразившиеся в публичном произнесении лозунга, содержат признаки пропаганды и публичной демонстрации атрибутики движения криминальной направленности, — высказались в прокуратуре.

Исполнитель признал за собой вину. Материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее рэпер опубликовал в Telegram-канале видео с извинениями после того, как он выкрикнул лозунг на концерте в Москве. По его словам, он произнес воровской тост, «абсолютно не подумав». В произошедшем исполнитель винит влияние алкоголя. Он также подчеркнул, что любит Россию и не поддерживает никакие запрещенные организации.

АУЕ
экстремизм
рэперы
административные дела
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.