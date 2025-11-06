На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга В Москве завели дело на выкрикнувшего лозуг АУЕ рэпера Icegergert

Прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) по статье о публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. Исполнитель выкрикнул во время выступления лозунг «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Действия Гергерта, выразившиеся в публичном произнесении лозунга, содержат признаки пропаганды и публичной демонстрации атрибутики движения криминальной направленности, — высказались в прокуратуре.

Исполнитель признал за собой вину. Материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее рэпер опубликовал в Telegram-канале видео с извинениями после того, как он выкрикнул лозунг на концерте в Москве. По его словам, он произнес воровской тост, «абсолютно не подумав». В произошедшем исполнитель винит влияние алкоголя. Он также подчеркнул, что любит Россию и не поддерживает никакие запрещенные организации.