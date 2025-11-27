Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды Baza: в Тюмени 18-летний юноша получил штраф за эмодзи символа АУЕ

Житель Тюмени поставил эмодзи с изображением воровской звезды (символ АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) у своего ника в Telegram, сообщает Telegram-канал Baza. Суд оштрафовал его на тысячу рублей.

18-летний тюменец поставил звезду, схожую с «розой ветров» в статус, который виден другим пользователям. Это стало причиной признать его виновным в публичной демонстрации запрещенной символики.

Ранее жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за публикацию фото торта с запрещенной символикой. Как следует из решения суда, 28-летний мужчина разместил в соцсети снимок торта с «воровскими звездами» и надписью «От родителей и жены. АУЕ» («Арестантский уклад един», движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого житель Красноярска был оштрафован за использование колпаков на колесах автомобиля с символикой АУЕ. Согласно материалам суда, сотрудник полиции заметил на дисках автомобиля Lada Priora восьмиконечную звезду с черно-белыми лучами, которая была расценена как символика запрещенного движения.