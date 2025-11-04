Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО

Жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за публикацию фото торта с запрещенной символикой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Как следует из решения суда, 28-летний мужчина разместил в соцсети снимок торта с «воровскими звездами» и надписью «От родителей и жены. АУЕ» («Арестантский уклад един», движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

В суде защитник объяснил, что изображение не предназначалось для демонстрации и было опубликовано в личных целях. Однако сотрудники Центра «Э» указали, что страница арестованного находилась в открытом доступе.

Суд назначил наказание с учетом того, что на попечении мужчины находятся маленькие дети. При этом обвиняемый прежде привлекался к административной ответственности.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала признать экстремистским объединением и запретить челябинскую преступную группировку «Махонинские». Сотрудники ведомства пришли к выводу, что участники движения привержены идеям «АУЕ», оно действовало с 1990-х годов. Группировку создали и возглавляют братья Александр и Андрей Махонины, оба судимые.