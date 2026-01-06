Атака США на Венесуэлу
Торт «Крепвиль» на сковороде: вкуснота с коньячно-мандариновой пропиткой — самый простой и вкусный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Торт «Крепвиль» готовится полностью на сковороде, а ароматная пропитка с мандаринами и коньяком делает его по-настоящему праздничным. Коржи нежные, крем воздушный, а вкус — насыщенный и запоминающийся.

Ингредиенты (на торт d = 22 см). Для теста: сливочное масло — 80 г, сахар — 100 г, яйца — 2 шт., молоко — 300 мл, разрыхлитель — 0,5 ч. л., мука — 800–900 г. Для крема: сливки 33–35% — 750 мл, сахарная пудра — по вкусу, ванильный экстракт — по желанию. Для пропитки: коньяк — 2–3 ст. л., сок мандаринов — 100 мл, цедра мандаринов — с 1–2 шт., сахарная пудра — 1–2 ст. л.

Приготовление: в миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца, хорошо перемешайте, влейте молоко. Всыпьте разрыхлитель и постепенно подмешивайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Разделите тесто на равные части. Каждый корж раскатывайте тонким кругом и выпекайте на сухой разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистых пятен. Готовые коржи складывайте стопкой и накрывайте полотенцем, чтобы они оставались мягкими. Для крема холодные сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков, при желании добавьте ваниль. Для пропитки смешайте мандариновый сок, сахарную пудру, цедру и коньяк до растворения пудры. Сборка: каждый корж слегка смажьте пропиткой, затем нанесите слой крема. Повторяйте, пока не закончатся коржи. Верх и бока торта покройте кремом, украсьте по желанию цедрой или крошкой из коржей.

Ранее мы делились рецептом без муки и масла. Пушистая творожная запеканка с вареньем — простой рецепт получится у всех.

Проверено редакцией
