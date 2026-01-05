Без муки и масла: пушистая творожная запеканка с вареньем — простой рецепт получится у всех

Творожная запеканка — находка для тех, кто любит легкую домашнюю выпечку без лишних ингредиентов. Никакой муки и масла, минимум сахара и удивительно нежная, почти кремовая текстура. Запеканка получается высокой, воздушной и отлично сочетается с любимым вареньем — идеальный вариант к чаю или в качестве полезного десерта.

Ингредиенты (форма 21 см): творог — 600 г, густой йогурт или сметана — 250 г + 70 г для верха, яйца — 4 шт., сахар — 90 г, ванильный сахар — 20 г, крахмал — 30 г, варенье — по вкусу (для подачи), соль — щепотка.

Творог соедините с йогуртом и желтками, пробейте блендером до полностью однородной, гладкой массы. Отдельно взбейте белки с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков — масса должна быть плотной и воздушной. Вводите взбитые белки в творожную основу небольшими порциями, аккуратно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить максимальную пышность. Всыпьте крахмал и еще раз осторожно перемешайте.

Форму застелите пергаментом, выложите творожную массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 160 °C духовке 45–50 минут. Во время выпечки запеканка поднимется, а после остывания слегка осядет — это нормально. Перед подачей смажьте верх сметаной и подайте с вареньем — получается нежно, ароматно и очень по-домашнему.

