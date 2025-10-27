Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 07:18

Генпрокуратура России потребовала изъять имущество «Махонинских»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России потребовала признать экстремистским объединением и запретить челябинскую группировку «Махонинские», сообщает «Коммерсант». По информации издания, ответчиками значатся 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, а также их родственники и семь фирм.

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что участники объединения привержены идеям движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»; организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена), оно действовало с 1990-х годов. Группировку создали и возглавляют братья Махонины, оба судимые.

Александр был осужден за покушение на убийство, а Андрей — за хулиганство, незаконную торговлю подакцизными товарами и самоуправство. Еще один ответчик по делу, Максим Попов, которого называют телохранителем лидеров объединения, в 1993 году был осужден за разбойное нападение.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор лидеру казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфату Сунгатуллину. Его признали виновным в руководстве организованным преступным сообществом и бандой, а также в покушении на убийство двух человек. «Бригадир» ОПГ был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинская область
ОПГ
Россия
Генпрокуратура
