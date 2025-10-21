Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:48

Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»

Лидер казанской ОПГ «Кинопленка» Сунгатуллин приговорен к 20 годам колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор лидеру казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфату Сунгатуллину, передает издание «Реальное время». «Бригадир» преступной группировки был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сунгатуллина признали виновным в руководстве организованным преступным сообществом и бандой, а также в покушении на убийство двух человек. Кроме того, ему были инкриминированы две кражи в особо крупном размере и незаконный оборот оружия. Суд также назначил Сунгатуллину штраф в размере 900 тысяч рублей.

Прокурор настаивал на более строгом наказании, требуя для подсудимого 24 года заключения. Сам Сунгатуллин свою вину не признавал, утверждая, что в 1990-е годы был обычным предпринимателем и не имел отношения к криминальным разборкам.

Приговор был вынесен после длительного судебного процесса, в ходе которого рассматривались многочисленные эпизоды. Фигурант находился в международном розыске с 2008 года и был задержан только в ноябре 2023 года в Ростове-на-Дону, где проживал под чужим именем.

Ранее стало известно, что киллера одной из самых опасных ОПГ не могут найти 25 лет. Владислав Макаров, который был членом Ореховской ОПГ, до сих пор находится на свободе и поддерживает связь с бывшими коллегами по преступному бизнесу. Однако полиция до сих пор не может определить его местонахождение.

Россия
Татарстан
суды
ОПГ
криминал
