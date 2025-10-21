Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»

Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор лидеру казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфату Сунгатуллину, передает издание «Реальное время». «Бригадир» преступной группировки был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сунгатуллина признали виновным в руководстве организованным преступным сообществом и бандой, а также в покушении на убийство двух человек. Кроме того, ему были инкриминированы две кражи в особо крупном размере и незаконный оборот оружия. Суд также назначил Сунгатуллину штраф в размере 900 тысяч рублей.

Прокурор настаивал на более строгом наказании, требуя для подсудимого 24 года заключения. Сам Сунгатуллин свою вину не признавал, утверждая, что в 1990-е годы был обычным предпринимателем и не имел отношения к криминальным разборкам.

Приговор был вынесен после длительного судебного процесса, в ходе которого рассматривались многочисленные эпизоды. Фигурант находился в международном розыске с 2008 года и был задержан только в ноябре 2023 года в Ростове-на-Дону, где проживал под чужим именем.

