Киллера одной из самых опасных ОПГ не могут найти 25 лет

Киллера одной из самых опасных ОПГ не могут найти 25 лет Пропавший 25 лет назад киллер Ореховской ОПГ Макаров звонит подельникам

Киллер Владислав Макаров, который был членом Ореховской ОПГ, до сих пор находится на свободе, сообщает Lenta.ru. Отмечается, что он более 25 лет поддерживает связь с бывшими коллегами по криминальному бизнесу.

Ранее Макаров был офицером Центрального РУБОПа. Правоохранительные органы до сих пор не могут определить его местонахождение.

Ореховская организованная преступная группа, основанная новгородским трактористом Сергеем Тимофеевым по кличке Сильвестр, прошла путь от уличного рэкета до контроля над десятками столичных предприятий.

Особенностью ОПГ стала строгая внутренняя дисциплина: Сильвестр ввел суровые наказания за малейшие провинности и регламентировал даже внешний вид подчиненных. По его указанию бандиты сводили криминальные татуировки, заменяли золотые коронки на металлокерамику и отказывались от ношения массивных золотых цепей.

Ранее в Сети опубликовали кадры с места ДТП, в результате которого дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка Анастасия Цапок на Mercedes протаранила дом в селе Николаевка под Таганрогом. По данным телеканала, туда приезжала жена криминального авторитета Анжела-Мария.