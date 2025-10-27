Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ Красноярский суд оштрафовал мужчину за колпачки на дисках с символикой АУЕ

Житель Красноярска был оштрафован за использование колпаков на колесах автомобиля с символикой АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает «Осторожно, новости». В начале октября 27-летнего мужчину привлекли к административной ответственности по статье о демонстрации запрещеннной символики.

Согласно материалам суда, сотрудник полиции заметил на дисках автомобиля LADA «Priora» восьмиконечную звезду с черно-белыми лучами, которая была расценена как символика запрещенного движения.

Как пояснил сам автовладелец, он приобр6л машину летом и не обратил внимания на дизайн колпаков. После поездки в деревню мужчина оставил автомобиль на видном месте в городе, что вызвало звонок бдительного соседа в полицию. В суде Иван признал вину и был оштрафован на 1000 рублей, при этом колпаки с символикой он демонтировал самостоятельно сразу после инцидента.

Ранее художника Василия Слонова приговорили к году исправительных работ из-за неваляшки с символикой АУЕ. Мужчину признали виновным в демонстрации экстремистской символики, кукла будет уничтожена.