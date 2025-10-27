Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 20:08

Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ

Красноярский суд оштрафовал мужчину за колпачки на дисках с символикой АУЕ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Красноярска был оштрафован за использование колпаков на колесах автомобиля с символикой АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает «Осторожно, новости». В начале октября 27-летнего мужчину привлекли к административной ответственности по статье о демонстрации запрещеннной символики.

Согласно материалам суда, сотрудник полиции заметил на дисках автомобиля LADA «Priora» восьмиконечную звезду с черно-белыми лучами, которая была расценена как символика запрещенного движения.

Как пояснил сам автовладелец, он приобр6л машину летом и не обратил внимания на дизайн колпаков. После поездки в деревню мужчина оставил автомобиль на видном месте в городе, что вызвало звонок бдительного соседа в полицию. В суде Иван признал вину и был оштрафован на 1000 рублей, при этом колпаки с символикой он демонтировал самостоятельно сразу после инцидента.

Ранее художника Василия Слонова приговорили к году исправительных работ из-за неваляшки с символикой АУЕ. Мужчину признали виновным в демонстрации экстремистской символики, кукла будет уничтожена.

АУЕ
штрафы
суды
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10 рецептов простых и вкусных пирогов к чаю для всей семьи
Стало известно, сколько россиян не могут купить еду
Что подарить парню на 3 месяца отношений: как рассказать о любви без слов
Тайный рецепт освежающего супа: почему в Турции его подают утром
Пальчики оближешь! Баклажаны по-восточному с тающим медовым соусом
В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами
Минздрав заявил о трансформации системы неотложной помощи
Печем диетический яблочный пирог «Три стакана» без манки: любимое угощение
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
В Петербурге горит здание Лениздата
Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой
Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ
Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты
Поедавший мороженное кот разрушил брак дальнобойщика
Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю
Готовим манник с изюмом для большой семьи
Атака на Москву, повышение пенсий, «Буревестник» для возмездия: что дальше
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.