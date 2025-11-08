Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 15:57

Продюсер объяснил, почему Icegergert в два раза поднял ценник на концерты

Продюсер Рудченко: Icegergert поднял ценник до 7 млн рублей ради экономии сил

Рэпер Георгий Гергерт (Icegergert) Рэпер Георгий Гергерт (Icegergert) Фото: Социальные сети

Рэпер Георгий Гергерт (Icegergert) мог увеличить гонорар с 3,5 млн рублей до 7 млн рублей для снижения нагрузки, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, музыкант хочет беречь силы и давать меньше концертов, сохраняя прежний уровень дохода.

Повышение цены на популярности Icegergert не скажется. Но сомневаюсь, что будет больше выступлений. Почему рэпер пошел на увеличение гонорара — он бережет силы. Пусть будет меньше концертов, но в заработке он не потеряет. На увеличение стоимости могли сыграть совместный трек с Бастой и популярность, — считает Рудченко.

Ранее Icegergert удвоил гонорар за свои выступления. На фоне растущей популярности и скандалов вокруг музыканта цена его концерта достигла 7 млн рублей. Еще летом Гергерт соглашался выступать за 3,5 млн рублей. В райдер артист включает 24 бутылки пива для команды и два баллона кислорода, чтобы «протрезветь, если сильно прибухнул».

6 ноября прокуратура Москвы возбудила административное дело против Icegergert по статье о публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. Исполнитель выкрикнул во время выступления лозунг «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

