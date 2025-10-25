Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:06

Исполнительница хита «Матушка» показала редкий кадр с семьей

Куртукова показала редкое фото с мужем и дочерью

Татьяна Куртукова Татьяна Куртукова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица и актриса Татьяна Куртукова показала редкое фото со своим супругом Никитой и дочерью Евникой. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимок, на котором обнимает своего сидящего в кресле мужа, а рядом играет девочка.

Несколько дней назад Куртукова выступила спикером очередных «Разговоров о важном». Мероприятия посвятили теме городов России и приближающемуся Дню народного единства. В своем обращении актриса подчеркнула важность духовных и культурных корней.

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что композиция «Матушка» поможет Куртуковой стать заслуженной артисткой России. По его словам, исполнительнице могут присвоить почетное звание по распоряжению правительства или президента Владимира Путина.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев считает, что Куртуковой пока рано присваивать звание заслуженной артистки России. По его словам, такие награды должны присуждаться за многолетние заслуги, а не за сиюминутный успех. Он привел в пример Сергея Пенкина, который получил звание заслуженного артиста только в 2023 году.

дети
шоу-бизнес
культура
Татьяна Куртукова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
В России объявили в розыск куратора теракта в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.