Исполнительница хита «Матушка» показала редкий кадр с семьей

Певица и актриса Татьяна Куртукова показала редкое фото со своим супругом Никитой и дочерью Евникой. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимок, на котором обнимает своего сидящего в кресле мужа, а рядом играет девочка.

Несколько дней назад Куртукова выступила спикером очередных «Разговоров о важном». Мероприятия посвятили теме городов России и приближающемуся Дню народного единства. В своем обращении актриса подчеркнула важность духовных и культурных корней.

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что композиция «Матушка» поможет Куртуковой стать заслуженной артисткой России. По его словам, исполнительнице могут присвоить почетное звание по распоряжению правительства или президента Владимира Путина.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев считает, что Куртуковой пока рано присваивать звание заслуженной артистки России. По его словам, такие награды должны присуждаться за многолетние заслуги, а не за сиюминутный успех. Он привел в пример Сергея Пенкина, который получил звание заслуженного артиста только в 2023 году.