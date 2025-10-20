Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:20

Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»

Певица и актриса Куртукова выступила спикером на уроке «Разговоры о важном»

Татьяна Куртукова Татьяна Куртукова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица и актриса Татьяна Куртукова выступила спикером очередных «Разговоров о важном», пишет «Федерал Пресс». В школах и колледжах страны 20 октября провели новое занятие из цикла. Мероприятия посвятили теме городов России и приближающемуся Дню народного единства.

В своем обращении актриса подчеркнула важность духовных и культурных корней. Куртукова отметила, что цель таких праздников, как День народного единства, очень благородна, поскольку они помогают людям чувствовать себя частью общего поля, где выражается любовь к Родине.

Участники урока обсуждали, как каждый город хранит не только исторические памятники и улицы, но и судьбы людей, которые своим трудом и талантом формируют облик страны. Школьники и студенты поделились историями о своих родных краях, показали фотографии любимых мест и рассказали о семейных традициях, а также о значимых людях своих регионов.

Особое внимание уделили идее единства в многообразии. Участники пытались показать, как многообразие культур, истории и природы различных регионов складывается в единый образ России.

Ранее психолог Карина Чижова поддержала введение программы «Разговоров о важном» в детских садах. По ее мнению, это поможет детям привить общечеловеческие ценности.

Татьяна Куртукова
актрисы
певицы
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил миру секретным оружием
Стало известно, когда Трамп может посетить Китай
Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.