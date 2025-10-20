Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»

Певица и актриса Татьяна Куртукова выступила спикером очередных «Разговоров о важном», пишет «Федерал Пресс». В школах и колледжах страны 20 октября провели новое занятие из цикла. Мероприятия посвятили теме городов России и приближающемуся Дню народного единства.

В своем обращении актриса подчеркнула важность духовных и культурных корней. Куртукова отметила, что цель таких праздников, как День народного единства, очень благородна, поскольку они помогают людям чувствовать себя частью общего поля, где выражается любовь к Родине.

Участники урока обсуждали, как каждый город хранит не только исторические памятники и улицы, но и судьбы людей, которые своим трудом и талантом формируют облик страны. Школьники и студенты поделились историями о своих родных краях, показали фотографии любимых мест и рассказали о семейных традициях, а также о значимых людях своих регионов.

Особое внимание уделили идее единства в многообразии. Участники пытались показать, как многообразие культур, истории и природы различных регионов складывается в единый образ России.

Ранее психолог Карина Чижова поддержала введение программы «Разговоров о важном» в детских садах. По ее мнению, это поможет детям привить общечеловеческие ценности.