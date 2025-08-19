Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 14:17

Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах

Психолог Чижова: классные часы в детсадах внесут вклад в воспитание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение программы «Разговоров о важном» в детских садах поможет детям привить общечеловеческие ценности, заявила психолог Карина Чижова. По ее словам, переданным радио «Комсомольская правда», это позволит в будущем сформировать у них гражданскую идентичность.

Если он направлен на то, чтобы детям прививать именно общечеловеческие ценности, то, конечно, он принесет очень большой вклад в развитие самой личности ребенка, ну и впоследствии уже он будет таким действительно гражданином, и сформируется у него гражданская идентичность, — заявила Чижова.

Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин заявил, что при разговоре с ребенком на тему безопасности и мошенников ни в коем случае нельзя угрожать ему или пытаться запугать. По его словам, несовершеннолетнему нужно аккуратно дать понять, что некоторые действия могут обернуться неприятностями.

