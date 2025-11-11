Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров

Актер Марат Башаров в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ сообщил о диагностированном у него серьезном кардиологическом заболевании. Что об этом известно, как живет Башаров, в какие скандалы он попадал?

Что известно о болезни Башарова

Как рассказал Башаров, у него обнаружили расширение верхней части аорты. По его словам, он долго не мог определить причину ухудшения самочувствия. В итоге это привело к тому, что звезде сериала «Граница. Таежный роман» резко стало плохо за рулем автомобиля.

Для точной диагностики заболевания потребовалось проведение ультразвукового исследования сердца и установка холтера — специального медицинского прибора для суточного мониторинга сердечной деятельности. Расширение верхнего отдела аорты, выявленное у Башарова, является, по заключению врачей, неизлечимым заболеванием.

Медики отметили, что подобная патология часто встречается у людей, активно занимающихся спортом. Башаров в программе связал развитие болезни со своим многолетним увлечением хоккеем.

Башаров ведет шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ уже 16 лет. Одна из бывших участниц этой программы ведьма Иоланта Воронова заявила, что у артиста «чахнет здоровье» из-за порчи.

«Очень многие колдуны, ведьмы, да даже феи добрые точат на него зуб. Сидят и тыкают иголочкой, делают на него порчи. И здоровье чахнет, и судьбинушка его чахнет. Понимаете?» — предположила ведьма.

В какие скандалы попадал Башаров

В 2014 году вторая жена Башарова российско-итальянская актриса Екатерина Архарова попала в больницу с ушибами, сотрясением мозга и переломом носа. В эфире передачи «Прямой эфир» на «России 1» родственники актрисы рассказали, что Башаров не только избил Архарову, но также выгнал ее из дома.

«На самом деле все довольно серьезно, и последствия ущерба здоровью будут догонять ее с каждым годом все больше и больше. У нее уже сейчас на битом глазу падает зрение, а нос, вдавленный ударом башаровской головы в череп, хоть и вправлен, но потребует операций», — рассказала тогда писательница Мария Арбатова в своем блоге.

Башарову грозило уголовное дело, однако прокуратура нарушений не выявила, и с него были сняты обвинения. Супруги спустя девять месяцев после свадьбы развелись.

В 2020-м на программе «Секрет на миллион» на НТВ актер обвинил бывшую жену в алкоголизме и сказал, что побоев не было. По его словам, он «врезал ей» только один раз.

В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. Вскоре у них родился сын Марсель. В 2018 году старший брат Шевырковой Федор рассказал в беседе с изданием StarHit, что Башаров избивал его сестру, в результате чего Елизавета получила перелом носа.

Вскоре девушка подала на развод. В 2019 году пара официально развелась. Однако в 2020-м Башаров заявил, что Шевыркова продолжает с ним жить.

«Да, мы с Лизой официально развелись, но живем вместе, если кого-то это интересует, спим в одной кровати. При ребенке мы никогда не ругались и не ругаемся, поэтому на нем наши ссоры, конечно, никак не сказались. <…> Мы семья, несмотря на то, что штампа в паспорте у нас нет», — пояснил актер.

В марте 2025-го стало известно, что Башаров еще и является злостным нарушителем ПДД. Telegram-канал PostNews сообщил, что с января 2022 года актер собрал 827 штрафов на автомобиле Lexus LX 570. В том числе актер 731 раз превысил скорость, 69 раз не соблюдал требования знаков или разметки, а также 18 раз неправильно парковался и пять раз проезжал на красный свет. В сумме артист получил штрафы на 613 тысяч рублей.

В 2012 году Башарова лишили водительского удостоверения на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Актер был остановлен сотрудниками ГАИ за пересечение сплошной линии, алкотестер показал наличие у него в крови 0,229 промилле алкоголя.

Что сейчас известно о личной жизни Башарова

В 2022 году выяснилось, что у Башарова появилась новая любовь — актриса Анастасия Борисова («Глухарь», «Папины дочки»). Он рассказал о новой избраннице в программе «Звезды сошлись».

«Год уже как встречаемся. Она актриса. Познакомились на рыбалке. Был выезд на природу с актерами, и у меня случился очень удачный клев. Мы живем в гражданском браке. Если нужно, поженимся», — рассказывал Башаров.

В июле этого года Борисову заподозрили в беременности. На видео, снятом на премьере фильма «Плагиатор», артист позирует перед камерами, а Борисова держит его за руку.

«Кстати, жена Башарова как будто бы беременна. Надела тюль, чтоб на живот мы не смотрели. Но нас не проведешь. Сама же дважды на него глянула», — подписала кадры журналистка Алена Мартынова.

Что известно о дружбе Башарова с Зеленским

Башаров играл вместе с Владимиром Зеленским в комедиях «Ржевский против Наполеона» и «Служебный роман. Наше время». В 2019 году, когда Зеленский только баллотировался на пост президента Украины, Башаров тепло отзывался о коллеге. Он называл актера, ставшего политиком, великим человеком.

«Если бы я имел возможность голосовать — и я бы голосовал за Володю, и вся моя семья бы голосовала, потому что это великий человек, великий, замечательный актер и честный человек. Больше бы таких. Слава богу, что на Украине появился вот такой лидер, который может потянуть за собой всю страну. Говорят, вот, мол, комик у власти. У власти на Украине, кроме него, все остальные комики и клоуны», — заявлял артист.

Однако после начала президентства отношения Башарова и Зеленского были прекращены.

«Мой друг Владимир Зеленский — бывший актер. Мы с ним вместе снимались в двух картинах. Мы дружили, но как только он стал президентом, так сразу я потерял друга. Звоню на его телефон, а он отключен», — признавался Башаров.

Артист несколько раз ездил в Донбасс.

«Был в Мариуполе, встречался с людьми, читал стихи, пел песни. Это был мой самый лучший день рождения. Я чувствовал, что кому-то нужен, что могу чем-то помочь другим», — рассказывал Башаров.

