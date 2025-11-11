Башаров рассказал о неизлечимом кардиологическом заболевании Башаров заявил, что врачи диагностировали ему расширение верхней части аорты

Известный российский актер Марат Башаров сообщил о диагностированном у него серьезном кардиологическом заболевании. По словам знаменитости, озвученным в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, у него обнаружено расширение верхней части аорты.

Длительное время актер не мог определить причину резкого ухудшения самочувствия. В итоге это привело к тому, что Башарову резко стало плохо прямо за рулем автомобиля.

Для точной диагностики заболевания потребовалось проведение ультразвукового исследования сердца и установка холтера — специального медицинского прибора для суточного мониторинга сердечной деятельности. Врачи диагностировали у артиста расширение верхнего отдела аорты, которое, по их заключению, является неизлечимым заболеванием.

Медики отметили, что подобная патология часто встречается у людей, активно занимающихся спортом. Башаров высказал предположение о возможной связи развития болезни со своим многолетним увлечением хоккеем.

