11 ноября 2025 в 07:49

Башаров рассказал о неизлечимом кардиологическом заболевании

Башаров заявил, что врачи диагностировали ему расширение верхней части аорты

Марат Башаров Марат Башаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Известный российский актер Марат Башаров сообщил о диагностированном у него серьезном кардиологическом заболевании. По словам знаменитости, озвученным в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, у него обнаружено расширение верхней части аорты.

Длительное время актер не мог определить причину резкого ухудшения самочувствия. В итоге это привело к тому, что Башарову резко стало плохо прямо за рулем автомобиля.

Для точной диагностики заболевания потребовалось проведение ультразвукового исследования сердца и установка холтера — специального медицинского прибора для суточного мониторинга сердечной деятельности. Врачи диагностировали у артиста расширение верхнего отдела аорты, которое, по их заключению, является неизлечимым заболеванием.

Медики отметили, что подобная патология часто встречается у людей, активно занимающихся спортом. Башаров высказал предположение о возможной связи развития болезни со своим многолетним увлечением хоккеем.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони оставил съемки из-за проблем со здоровьем. Он рассказал, что с трудом может ходить, сидеть и даже лежать. Кадони отметил, что проблемы начались в 2020 году, а с тех пор он пережил две операции на позвоночнике.

