28 ноября 2025 в 15:25

Марата Башарова обязали выплачивать алименты на ребенка от бывшей жены

Марат Башаров Марат Башаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российского актера и телеведущего Марата Башарова обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка от бывшей супруги Елизаветы Башаровой (Шевырковой), сообщает РИА Новости. Такое решение вынес мировой судья в Москве. Башаров расстался с Шевырковой около пяти лет назад.

Мировым судьей судебного участка №354 района Коптево города Москвы 25 ноября 2025 года вынесен судебный приказ по заявлению Башаровой Елизаветы Витальевны о взыскании с Башарова Марата Алимжановича алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе, 19 ноября, актриса Ася Борисова подтвердила факт заключения брака с Башаровым. Церемония прошла в тайном формате без привлечения внимания прессы и публики. Борисова призналась, что вместе с возлюбленным сознательно избегает излишнего медийного внимания к своей личной жизни. Актриса также отметила гармоничный характер отношений и отсутствие конфликтов в их семье. По ее словам, все возникающие вопросы они решают исключительно мирным путем.

