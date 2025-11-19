«Счастье любит тишину»: два российских актера тайно сыграли свадьбу Актриса Ася Борисова подтвердила, что тайно вышла замуж за Марата Башарова

Актриса Ася Борисова официально подтвердила факт заключения брака с актером Маратом Башаровым. Церемония прошла в тайном формате без привлечения внимания прессы и публики, пишет издание eg.ru.

В беседе с журналистами Борисова подчеркнула, что вместе с возлюбленным сознательно избегает излишнего медийного внимания к своей личной жизни. Актриса отметила гармоничный характер отношений и отсутствие конфликтов в их семье. По словам Борисовой, все возникающие вопросы они решают исключительно мирным путем.

Но, знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания, — указала актриса.

Для Марата Башарова этот брак стал третьим по счету. Ранее актер состоял в официальных отношениях с актрисой Екатериной Архаровой (2014–2015 годы) и Елизаветой Шевырковой (2017–2019 годы). Обе предыдущие супруги публично обвиняли Башарова в применении физического насилия.

Предложение руки и сердца Асе Борисовой артист сделал в декабре 2023 года, преподнеся избраннице кольцо в виде переплетенных сердец, украшенное драгоценными камнями. В конце 2024 года в эфире программы «Звезды сошлись» Башаров выражал надежду на официальное оформление отношений в 2025 году.

Ранее актер сообщил о диагностированном у него серьезном кардиологическом заболевании. По словам знаменитости у него обнаружено расширение верхней части аорты.