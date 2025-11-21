Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:07

«Мозги имейте уже»: Башаров пришел в ярость из-за вопроса о свадьбе

Башаров опроверг слухи о тайной свадьбе с актрисой Борисовой

Марат Башаров Марат Башаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Телеведущий Марат Башаров в беседе с Woman.ru опроверг заявление о том, что женился на актрисе Асе Борисовой несколько лет назад. Артист «был в шоке», когда услышал от корреспондента вопрос о свадьбе. По его словам, не стоить верить «в эти глупости».

Один идиот написал, а другие — как сороки. Вам сколько лет? Не два годика, мозги свои имейте уже, — подчеркнул Башаров.

Ранее Борисова официально подтвердила факт заключения брака с Башаровым. Она уточнила, что церемония прошла в тайном формате без привлечения внимания прессы и публики. Знаменитость отметила, что вместе с возлюбленным сознательно избегает излишнего медийного внимания к своей личной жизни.

До этого Башаров рассказал о диагностированном у него серьезном кардиологическом заболевании — расширении верхней части аорты. Длительное время актер не мог определить причину резкого ухудшения самочувствия. В итоге это привело к тому, что Башарову резко стало плохо прямо за рулем автомобиля. Башаров высказал предположение о возможной связи развития болезни со своим многолетним увлечением хоккеем.

