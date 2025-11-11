Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:49

Королевская семья Британии: новости, Эндрю стал шизофреником?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Бывший принц Эндрю «часами разговаривает сам с собой» в огромном особняке в Виндзоре, который готовится покинуть, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 11 ноября?

Правда ли, что Эндрю стал шизофреником

По данным источника издания, поведение опального брата короля Карла III становится все более непредсказуемым и «вызывает глубокую тревогу». Эндрю готовится освободить собственность по приказу монарха. И дается ему это нелегко.

«Он часами ходит по дому, бормочет себе под нос и вспоминает старые обиды, обвиняя всех, кто, по его мнению, на него напал. Он словно заперт в своем собственном маленьком пузыре», — заявил инсайдер.

Источник добавил, что сотрудники все больше беспокоятся о психическом здоровье Эндрю, поскольку приближается дата его выселения из Королевской ложи.

«Он почти не выходит на улицу и полностью замкнулся в себе», — утверждают они.

RadarOnline также пишет, что у бывшего принца есть более серьезные поводы для беспокойства, чем просто потеря королевских титулов и выселение. Отмечается, что Эндрю «широко открыт» для возможных уголовных обвинений.

«Эндрю будут предъявлены обвинения в различных преступлениях и неправомерном поведении на государственной службе. Он, вероятно, отправится в тюрьму», — сказал историк Эндрю Лоуни, автор книги под названием «Взлет и падение дома Йорков».

С 2001 по 2011 год Эндрю был торговым представителем Великобритании. За это время он, как утверждается, познакомился с недобросовестными людьми в экзотических странах, таких как Ливия, Казахстан и Лаос.

Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Чем Маркл уколола Гарри и королевскую семью

Как сообщается, Меган Маркл и принц Гарри появились 8 ноября на праздновании 70-летия Крис Дженнер. По традиции Маркл должна была прицепить к своей одежде красный мак в преддверии Дня памяти павших, отмечаемого 11 ноября. Но она этого не сделала, чем, по мнению наблюдателей, оскорбила «не только Гарри, но и всю королевскую семью».

«Гарри сфотографировали в черном смокинге с красным маком, прикрепленным к лацкану, — давним символом памяти о павших военнослужащих, — в то время как Маркл выбрала элегантное черное платье с высоким разрезом до бедра и без видимых акцентов в виде мака или красного цветка. Королевские наблюдатели утверждают, что этот выбор был „не случайным“ и „крайне неприятным“», — пишет RadarOnline.

Один из высокопоставленных источников королевской семьи заявил: «Меган полностью осознает символизм. Мак — это не просто украшение, это мощный символ, который имеет огромное значение для Гарри и королевской семьи. Намеренно отказавшись от него, она проявила неуважение как к нему, так и ко всей семье».

Другой инсайдер из дворца пошел еще дальше, назвав этот шаг «ее последним актом королевской мести».

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 11 ноября: аномальное тепло отменит снегопады?

40 «Гераней» разнесли порт Рени на Дунае: удары по Украине 11 ноября

Киев пытался угнать МиГ-31 ВКС РФ: что известно, подробности, ответ России

королевская семья
Принц Эндрю
новости
Карл III
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.