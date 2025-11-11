Королевская семья Британии: новости, Эндрю стал шизофреником?

Бывший принц Эндрю «часами разговаривает сам с собой» в огромном особняке в Виндзоре, который готовится покинуть, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 11 ноября?

Правда ли, что Эндрю стал шизофреником

По данным источника издания, поведение опального брата короля Карла III становится все более непредсказуемым и «вызывает глубокую тревогу». Эндрю готовится освободить собственность по приказу монарха. И дается ему это нелегко.

«Он часами ходит по дому, бормочет себе под нос и вспоминает старые обиды, обвиняя всех, кто, по его мнению, на него напал. Он словно заперт в своем собственном маленьком пузыре», — заявил инсайдер.

Источник добавил, что сотрудники все больше беспокоятся о психическом здоровье Эндрю, поскольку приближается дата его выселения из Королевской ложи.

«Он почти не выходит на улицу и полностью замкнулся в себе», — утверждают они.

RadarOnline также пишет, что у бывшего принца есть более серьезные поводы для беспокойства, чем просто потеря королевских титулов и выселение. Отмечается, что Эндрю «широко открыт» для возможных уголовных обвинений.

«Эндрю будут предъявлены обвинения в различных преступлениях и неправомерном поведении на государственной службе. Он, вероятно, отправится в тюрьму», — сказал историк Эндрю Лоуни, автор книги под названием «Взлет и падение дома Йорков».

С 2001 по 2011 год Эндрю был торговым представителем Великобритании. За это время он, как утверждается, познакомился с недобросовестными людьми в экзотических странах, таких как Ливия, Казахстан и Лаос.

Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Чем Маркл уколола Гарри и королевскую семью

Как сообщается, Меган Маркл и принц Гарри появились 8 ноября на праздновании 70-летия Крис Дженнер. По традиции Маркл должна была прицепить к своей одежде красный мак в преддверии Дня памяти павших, отмечаемого 11 ноября. Но она этого не сделала, чем, по мнению наблюдателей, оскорбила «не только Гарри, но и всю королевскую семью».

«Гарри сфотографировали в черном смокинге с красным маком, прикрепленным к лацкану, — давним символом памяти о павших военнослужащих, — в то время как Маркл выбрала элегантное черное платье с высоким разрезом до бедра и без видимых акцентов в виде мака или красного цветка. Королевские наблюдатели утверждают, что этот выбор был „не случайным“ и „крайне неприятным“», — пишет RadarOnline.

Один из высокопоставленных источников королевской семьи заявил: «Меган полностью осознает символизм. Мак — это не просто украшение, это мощный символ, который имеет огромное значение для Гарри и королевской семьи. Намеренно отказавшись от него, она проявила неуважение как к нему, так и ко всей семье».

Другой инсайдер из дворца пошел еще дальше, назвав этот шаг «ее последним актом королевской мести».

