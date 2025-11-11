Погода в Москве во вторник, 11 ноября: аномальное тепло отменит снегопады?

В ближайшие дни жителей Москвы ждет хорошая погода с температурой выше климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Значит ли это, что обещанные снегопады «отменяются»? Что известно о погоде в столице и Санкт-Петербурге во вторник, 11 ноября?

Какая погода в Москве сегодня, 11 ноября

По словам Поздняковой, температура воздуха окажется выше климатической нормы примерно на 4–5 градусов: во вторник и среду, 11 и 12 ноября, она составит плюс 4–6 градусов ночью и будет подниматься до плюс 11 градусов днем. Четверг, 13 ноября, может стать самым теплым днем недели благодаря теплому сектору атлантического циклона. В дневное время в пятницу, 14 ноября, прогнозируются смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом, температура будет варьироваться от 0 до плюс 5 градусов, ветер ожидается северо-западный.

В субботу и воскресенье, 15–16 ноября, Москву накроют дожди, осадки будут сопровождаться мокрым снегом. Сильно погода, однако, не ухудшится, отмечает Позднякова. Ветер, по ее словам, сменится на северо-западный, что приведет к небольшому похолоданию, но столбики термометров все еще будут держаться выше нулевой отметки: температура будет варьироваться от 0 до плюс 5 градусов. Прогнозируемый снегопад при этом не будет сильным и постоянный снежный покров не сформирует.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что касается вторника, то, по прогнозу ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием слабовыраженного гребня антициклона с мощной инверсией.

«В Москве ожидается преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха — плюс 4–6 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 мм рт. ст. К вечеру возможны слабые и умеренные магнитные бури», — сообщил он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня за формирование метеорологических условий в Санкт-Петербурге будет отвечать гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений, прекратит дожди и «принесет порцию холодного воздуха».

Температура воздуха в городе составит плюс 4–6 градусов, в Ленинградской области — плюс 1–6 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду местами небольшие дожди, ночью плюс 4–6 градусов, днем плюс 6–8 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 ноября: где сбои в России

Первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник»: о чем он, премьера, сюжет

«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это, как выходить в Сеть