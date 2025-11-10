Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 22:04

Первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник»: о чем он, премьера, сюжет

Кадр из трейлера фильма «Кремлевский волшебник» Кадр из трейлера фильма «Кремлевский волшебник» Фото: Gaumont

Кинокомпания Gaumont опубликовала трейлер французского фильма «Кремлевский волшебник», в котором одним из персонажей стал президент России Владимир Путин. Его сыграл американский актер. Когда состоится премьера ленты, выйдет ли в российском прокате, кто сыграл главную роль?

Когда состоится премьера «Кремлевского волшебника», трейлер

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале студии, видны все центральные персонажи картины, которых сыграли Джуд Лоу, Пол Дано и Алисия Викандер. В основу сюжета легла одноименная книга Джулиано да Эмполи, которая вышла в 2022-м и имела успех во Франции, получила Большую премию Французской академии. Автор произведения работал политтехнологом и советником итальянского премьера Маттео Ренци в 2014–2016 годах.

Согласно сюжету, действия разворачиваются в России 1990-х годов. Телепродюсер Вадим Баранов (Пол Дано) меняет сферу деятельности — теперь он политтехнолог и советник по имиджу будущего президента Владимира Путина (Джуд Лоу). Вадим становится свидетелем и участником ключевых событий новейшей истории страны, балансирует между личным выбором и государственной службой. Через его взгляд показано, как формируется политическая власть и создается ее публичный образ. Как пишут СМИ, прототипом Баранова стал бывший помощник президента и бывший замглавы президентской администрации Владислав Сурков.

О своей работе над ролью Владимира Путина Лоу говорил так: «Сложность состояла в том, что публичное лицо [Путин], которое мы видим, почти ничего не показывает... Я чувствовал это противоречие: пытаться показывать очень мало, но при этом чувствовать ужасно много и передавать ужасно много изнутри».

Также актер заявил, что не испытывал страха перед возможными последствиями, когда соглашался на роль Путина. Он подчеркнул, что создатели фильма не стремились к «полемике ради полемики». По словам Лоу, он не пытался копировать русский акцент, а говорил своим обычным голосом.

Кадр из трейлера фильма «Кремлевский волшебник» Кадр из трейлера фильма «Кремлевский волшебник» Фото: Gaumont

В начале сентября президент России сообщил, что не слышал о ленте «Кремлевский волшебник».

«Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю», — отметил тогда глава государства.

В прокат фильм выйдет во Франции 21 января 2026 года. Премьера картины состоялась 31 августа 2025 года в рамках основной конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля. «Кремлевский волшебник» вызвал положительные отзывы критиков, которые успели посмотреть новинку.

Покажут ли «Кремлевского волшебника» в России

В сентябре СМИ писали, что «Кремлевского волшебника» захотели показать в России. По данным источников, к премьере начали готовить несколько кинотеатров, однако дату выхода фильма в прокат не уточнили.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко, однако, считает, что лента может не получить прокатного удостоверения в РФ.

«Прежде чем фильм будет показан в России, его посмотрят эксперты Министерства культуры. Ему же должно быть выдано прокатное удостоверение. Если окажется, что он оскорбительный и неправильно освещает деятельность нашего президента, безусловно, он не будет показываться [в России]. Ранее британцы уже снимали фильм про Иосифа Сталина, но эта картина была ужасной», — пояснила Драпеко в беседе с NEWS.ru.

Коллега Драпеко депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил, что западный кинематограф не имеет успешного опыта в создании правдивых фильмов о России. При этом он отметил, что не хочет заранее осуждать ленту, не ознакомившись с ее содержанием. Матвеев призвал дождаться вердикта профессионалов, прежде чем делать окончательные выводы.

Анастасия Яланская
