10 сентября 2025 в 12:19

В ГД ответили, почему могут запретить показ фильма «Кремлевский волшебник»

Депутат Драпеко: авторы «Кремлевского волшебника» могли поглумиться над историей

жуд Лоу на красной дорожке Венецианского кинофестиваля жуд Лоу на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Фото: Cinzia Camela/LiveMedia/IMAGO/Global Look Press

Авторы фильма «Кремлевский волшебник», в котором актер Джуд Лоу сыграл роль российского лидера Владимира Путина, могли поглумиться над историей, поделилась мнением с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. По ее словам, из-за этого картина может не получить прокатного удостоверения в РФ.

Прежде чем фильм будет показан в России, его посмотрят эксперты Министерства культуры. Ему же должно быть выдано прокатное удостоверение. Если окажется, что он оскорбительный и неправильно освещает деятельность нашего президента, безусловно, он не будет показываться [в России]. Ранее британцы уже снимали фильм про Иосифа Сталина, но эта картина была ужасной, я сама ее видела. Правильно сделали, что запретили ее к показу. Посмотрим, может, они сделали работу над ошибками и как-то иначе покажут нашего президента, — отметила Драпеко.

Ранее появился первый кадр со съемок политического триллера «Кремлевский волшебник» Оливье Ассайаса о политтехнологе Вадиме Баранове, который по сюжету помогает Путину. В основу фильма лег одноименный роман Джулиано да Эмполи — итальянского писателя, эссеиста и советника бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци.

