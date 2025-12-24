Новый год-2026
Классные русские фильмы про Новый год: 3 истории, которые реально создают настроение, — рейтинг выше 7

Классные русские фильмы про Новый год! Если в конце декабря хочется не «фоном», а по‑настоящему уютного кино — такого, чтобы и улыбнуться, и поверить в хорошее, — эти три российские истории отлично попадают в настроение праздников. Здесь нет лишней суеты: только зима, огоньки, немного романтики и ощущение, что Новый год умеет все расставлять по местам.

  1. «За пять минут до января» (мини‑сериал, Россия) — рейтинг «Кинопоиска» 7,5. Это вариант, когда хочется легкого новогоднего сюжета и быстро «проглотить» историю за вечер. Все крутится вокруг предновогодней гонки, совпадений и встреч, которые случаются будто бы случайно, но в итоге приводят туда, куда нужно. В ролях: Дмитрий Миллер, Наталья Рудова, Евгения Добровольская, Сергей Горобченко.
  2. «Новогодний рейс» (Россия) — рейтинг «Кинопоиска» 7,3. Идеальный выбор для тех, кто любит мелодрамы про дороги, ожидание и неожиданные повороты судьбы — особенно когда часы уже почти бьют 12. Это кино про людей, которые в обычный день прошли бы мимо друг друга, но в канун Нового года оказываются рядом и получают шанс на перемены. Роли исполняют Оксана Фандера, Светлана Ходченкова, Марат Башаров, Сергей Чонишвили.
  3. «Серебряные коньки» (Россия, 2020 год) — рейтинг «Кинопоиска» 7,8. Если хочется настоящей зимней красоты «как в открытке», выбирайте этот фильм: Петербург, лед, огни, романтика и приключение. Смотреть лучше вечером, когда за окном темно — атмосфера работает на максимум. В ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Юра Борисов.

Выбирайте по настроению: мини‑сериал — для уютного вечера, «Новогодний рейс» — для романтики, «Серебряные коньки» — для вау‑картинки и праздничной магии.

