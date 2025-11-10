Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 19:32

Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье задержали троих человек по делу о серийном похищении собак, пишут СМИ. Зачем они это делали, правда ли, что поставляли мясо животных в рестораны, что им за это грозит?

Что известно о похищениях собак

Инцидент, который привел к задержанию, произошел в Остафьево, где, предварительно, 67-летний Сергей Пай похитил шестилетнюю собаку породы бордер-колли, заманив ее в свой автомобиль и увезя в сторону Подольска. Момент кражи животного зафиксировала камера видеонаблюдения. Паю предъявили обвинение в краже, судьба его возможных сообщников не раскрывается.

О пропаже бордер-колли по кличке Сима стало известно в прошлую пятницу, 7 ноября, когда хозяин питомца работал в гараже, а собака свободно гуляла неподалеку. В это время незнакомый мужчина подъехал к гаражу и затащил Симу в авто. Позже животное нашли мертвым, что подтвердил владелец.

По предварительным данным, Сергей и его жена Луиза могли систематически расправляться с животными и продавать их мясо в корейские рестораны. Telegram-канал SHOT уточняет, что в преступлениях также может быть замешан их сын. По его информации, задержан не только Сергей, но и двое членов его семьи. Кроме того, как сообщает источник, семья прописана в Волоколамском районе, в доме, где зарегистрировано около 50 корейцев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пару уже задерживали по аналогичному обвинению в 2019 году. Тогда у них дома нашли 20 ошейников и чужую собаку, которая была обколота неизвестным веществом. За это фигурантов оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Что грозит похитителям собак

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский считает, что фигуранты, которых обвиняют в серийных похищениях собак для продажи их в корейские рестораны, могут получить до девяти лет колонии по статьям о краже и жестоком обращении с животными.

«Похищение домашнего животного в России квалифицируется по статье 158 УК РФ „Кража“, так как животные считаются имуществом, а ответственность зависит в том числе от их стоимости. Если подтвердится информация, что похищенных животных подозреваемые продавали в корейские рестораны, то их привлекут еще и по статье за жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, совершенное группой лиц», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Анастасия Яланская
