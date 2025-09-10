Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 05:44

Фильм «Кремлевский волшебник» могут показать в России

Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу могут показать в кинотеатрах России

Джуд Лоу Джуд Лоу Фото: IMAGO/James Warren/Global Look Press

Фильм «Кремлевский волшебник», в котором актер Джуд Лоу сыграл роль российского лидера Владимира Путина, хотят показать в РФ, передает РИА Новости. Журналисты отметили, что к премьере готовятся несколько кинотеатров.

Однако дата выхода картины в прокат пока что неизвестна. В материале напомнили, что «Кремлевского волшебника» сняли по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи, над фильмом работал режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). При этом официальной датой премьеры на родине режиссера — во Франции — обозначено 21 января 2026 года.

Ранее появился первый кадр из фильма «Кремлевский волшебник». На нем можно увидеть Джуда Лоу в образе президента России. В фильме также снялись Алисия Викандер, Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

До этого депутат Елена Драпеко опровергла свои слова о возможном запрете фильмов Алексея Балабанова. Парламентарий пояснила, что ее неправильно истолкованное высказывание касалось исключительно возрастного ценза для картин — в частности, фильма «Груз 200», а не полного запрета произведений режиссера.

фильмы
Владимир Путин
Джуд Лоу
премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знаменитый британский певец собрался переехать в США и пошутил о Трампе
Жители приграничных сел Сумской области жители лишились еды и медпомощи
В Госдуме призвали ввести бесплатную парковку для беременных
«Новые и новые»: Алаудинов рассказал о действиях ВС РФ на Донецком участке
Токио закроет все японские центры в России
Пентагон сократит финансирование боеготовности армии США в ЕС в 15 раз
Врач предупредила о серьезных побочных эффектах самолечения
Встреча с диким животным: инструкция по выживанию
Блины без муки: почему они лучше обычных? Простой диетический рецепт
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника
В Германии судят врача-маньяка, убившего 15 человек
Россиян предостерегли от употребления сахарозаменителей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 сентября
Фильм «Кремлевский волшебник» могут показать в России
Еще один рабочий погиб на стройке в Бурятии
Названы два важных фактора для успешного трудоустройства
Юрист предупредил о рисках проживания в неприватизированной квартире
В Польше привели в готовность системы ПВО и закрыли небо
Психолог ответила, что укрепляет семейные отношения и спасает от конфликтов
Несколько категорий россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.