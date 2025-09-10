Фильм «Кремлевский волшебник» могут показать в России Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу могут показать в кинотеатрах России

Фильм «Кремлевский волшебник», в котором актер Джуд Лоу сыграл роль российского лидера Владимира Путина, хотят показать в РФ, передает РИА Новости. Журналисты отметили, что к премьере готовятся несколько кинотеатров.

Однако дата выхода картины в прокат пока что неизвестна. В материале напомнили, что «Кремлевского волшебника» сняли по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи, над фильмом работал режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). При этом официальной датой премьеры на родине режиссера — во Франции — обозначено 21 января 2026 года.

Ранее появился первый кадр из фильма «Кремлевский волшебник». На нем можно увидеть Джуда Лоу в образе президента России. В фильме также снялись Алисия Викандер, Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

