«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это, как выходить в Сеть

В России заработал «период охлаждения» для сим-карт, объявили в Минцифры РФ. Что это значит и для чего нужно, как теперь выходить в Сеть?

Для чего нужен «период охлаждения» для сим-карт

В ведомстве пояснили, что нова мера введена с понедельника, 10 ноября, и необходима для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. «Период охлаждения» будет задействоваться, если сим-карта неактивна в течение 72 часов и при возвращении из-за границы — то есть международного роуминга.

«Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться. <...> В тестовом режиме механизм начал действовать 10 ноября», — говорится в публикации.

Дело в том, что некоторые дроны могут использовать сим-карты с интернетом для управления, поэтому временная блокировка помогает защититься от таких случаев. «Период охлаждения» будет длиться 24 часа, однако отключить его можно раньше. Когда сим-карту блокируют, оператор отправляет об этом СМС-сообщение с инструкцией, как снять ограничения. Далее нужно пройти капчу по ссылке из сообщения. Также можно позвонить в кол-центр и подтвердить личность по телефону.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что процедура «охлаждения» сим-карт должна быть такой, чтобы минимизировать неудобства для законопослушных граждан.

«Я понимаю, в чем смысл нововведения с „охлаждением“, — эта мера направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются при атаках БПЛА. Ее, конечно, нужно еще настроить, чтобы порядочные граждане не страдали. Например, чтобы люди переходили по специальной ссылке с капчей и после этого связь восстанавливалась. Точно ли это введут? Вводить будут все что угодно, что будет способствовать обеспечению безопасности. Понимаете, я убежден, что это просто один из вариантов того, как можно купировать угрозу», — пояснил Боярский в беседе с NEWS.ru.

Правда ли, что операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ

До этого ряд изданий со ссылкой на источник в правительстве и близкий к комиссии по законопроектной деятельности сообщили, что Минцифры разработало поправки к федеральному закону «О связи». Нововведения предполагают, что органы Федеральной службы безопасности могут направить оператору запрос о прекращении услуг связи, если это необходимо на фоне угрозы. В таком случае оператор должен удовлетворить обращение.

Сценарии, когда это возможно, будут определены нормативными актами президента и правительства России. В самом законе, как утверждается, они описываются общими фразами, как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства». При этом оператор освобождается от ответственности за неисполнение обязательств перед абонентом.

Эксперты пояснили, что к случаям, когда от операторов потребуют прекратить обслуживание абонентов, могут относиться проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков или иных действий, угрожающих общественному порядку и безопасности, обеспечение безопасности при ЧС или важных государственных мероприятиях, борьба с организованной преступностью, когда использование связи может способствовать совершению тяжких преступлений.

