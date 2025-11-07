В Госдуме призвали не спешить с введением процедуры «охлаждения» сим-карт

Техническую сторону процедуры «охлаждения» сим-карт после роуминга необходимо тщательно проработать, чтобы минимизировать неудобства для законопослушных граждан, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, нововведение призвано ограничить использование мобильной связи для недопущения координации атак с применением БПЛА.

Я понимаю, в чем смысл нововведения с «охлаждением», — эта мера направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются при атаках БПЛА. Ее, конечно, нужно еще настроить, чтобы порядочные граждане не страдали. Например, чтобы люди переходили по специальной ссылке с капчей, и после этого связь восстанавливалась. Точно ли это введут? Водить будут все что угодно, что будет способствовать обеспечению безопасности. Понимаете, я убежден, что это просто один из вариантов того, как можно купировать угрозу, — пояснил Боярский.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что информация о суточной блокировке сим-карт у граждан России после роуминга является недостоверной. По его мнению, эта процедура может вызвать затруднения у россиян впоследствии пребывания за городом.