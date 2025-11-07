Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 10:58

В Госдуме призвали не спешить с введением процедуры «охлаждения» сим-карт

Депутат Боярский: процедуру суточного отключения сим-карт следует проработать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Техническую сторону процедуры «охлаждения» сим-карт после роуминга необходимо тщательно проработать, чтобы минимизировать неудобства для законопослушных граждан, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, нововведение призвано ограничить использование мобильной связи для недопущения координации атак с применением БПЛА.

Я понимаю, в чем смысл нововведения с «охлаждением», — эта мера направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются при атаках БПЛА. Ее, конечно, нужно еще настроить, чтобы порядочные граждане не страдали. Например, чтобы люди переходили по специальной ссылке с капчей, и после этого связь восстанавливалась. Точно ли это введут? Водить будут все что угодно, что будет способствовать обеспечению безопасности. Понимаете, я убежден, что это просто один из вариантов того, как можно купировать угрозу, — пояснил Боярский.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что информация о суточной блокировке сим-карт у граждан России после роуминга является недостоверной. По его мнению, эта процедура может вызвать затруднения у россиян впоследствии пребывания за городом.

Россия
сим-карты
россияне
Госдума
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В телефоне уральского медбрата нашли десятки ссылок на экстремистов
Раскрыто, сколько убийств совершили дети в России в 2025 год
Водитель автобуса протащил девочку-подростка несколько метров по асфальту
Между ДНР и Ростовской областью запустят прямое сообщение
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.