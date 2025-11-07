В Госдуме высказались о «периоде охлаждения» для сим-карт после роуминга Депутат Свинцов назвал фейком новости о суточном отключении сим-карт у россиян

Информация о суточной блокировке сим-карт у граждан России после роуминга является недостоверной, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его мнению, эта процедура может вызвать затруднения у россиян после пребывания за городом.

Я впервые слышу [о введении «периода охлаждения» для сим-карт] и полагаю, что новость — фейк, потому что это очень странная процедура. Вот, допустим, человек просто уехал отдыхать на дачу на три дня, не пользовался смартфоном, а потом приехал на работу, и у него еще сутки ничего не работает. Я считаю, что это какая-то фейковая история, и весьма странная, — поделился Свинцов.

Ранее появилась информация, что в России может быть введена процедура «охлаждения» сим-карт после роуминга для предотвращения использования их в беспилотных летательных аппаратах. Эта мера уже применяется к иностранным сим-картам.

До этого стало известно, что с 1 ноября в России вступил в силу запрет на оформление более 20 сим-карт на одного человека. Если этот лимит превысится, мобильные операторы будут обязаны прекратить предоставление услуг.