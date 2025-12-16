Связной штаб для мошенников с кучей сим-карт организовали два подростка Двух подростков задержали за организацию узла связи для мошенников на Урале

Двое жителей Новосибирска 17 и 18 лет по указанию мошенников, находящихся за границей, развернули под Челябинском узел связи, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Молодых людей задержали, против них возбудили уголовное дело.

Кураторы удаленно передали подросткам все необходимое для работы: оборудование для связи, сим-карты и деньги на аренду квартиры. Узел связи работал в поселке Красное Поле Сосновского района.

Силовики нашли съемную квартиру, где стоял сим-бокс на 32 карты. Там же они обнаружили и изъяли около 100 сим-карт и банковские карты разных банков. Один из номеров, работавших через это оборудование, использовался мошенниками для кражи денег у жительницы региона.

