«Охлаждение» сим-карт россиян заработало

Операторы связи запустили новый механизм защиты от беспилотников — «период охлаждения» для сим-карт, сообщили в пресс-службе Минцифры в Telegram. Это нужно, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами. Сим-карты, въезжающие в Россию, будут временно блокировать, пока не подтвердят, что ими пользуются люди, а не дроны.

Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. <...> В тестовом режиме механизм начал действовать 10 ноября, — сказано в сообщении.

В министерстве объяснили, что некоторые дроны могут использовать сим-карты с интернетом для управления, поэтому временная блокировка помогает защититься от таких случаев. Для владельцев российских сим-карт вводится «период охлаждения» на сутки. Этот режим включается, если она не использовалась три дня подряд или недавно вернулась из международного роуминга.

Когда сим-карту блокируют, оператор отправляет об этом смс-сообщение с инструкцией, как снять ограничения. Разблокировать связь можно в любой момент — достаточно пройти капчу по ссылке из сообщения. Также можно позвонить в колл-центр и подтвердить личность по телефону.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России в ночь на 10 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили более 70 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать 11 регионов страны, а также акваторию Черного моря.