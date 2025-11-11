В Госдуме ответили, кого затронет режим охлаждения сим-карт Депутат Свинцов: период охлаждения сим-карт коснется всех приезжих

Период охлаждения сим-карт затронет всех приезжих, в том числе из Белоруссии и Абхазии, рассказал «Ямал-Медиа» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, отечественные операторы уже тестируют новый режим.

Это любое пересечение границы. Это правильная норма с точки зрения безопасности людей, но я представляю, какое количество негатива будет от наших граждан, которые не разберутся в моменте, почему у них не работает мобильная связь, — рассказал Свинцов.

Депутат отметил, что верификация по СМС спровоцирует волну новых мошеннических схем. По его словам, аферисты могут рассылать поддельные сообщения приехавшим россиянам.

Ранее сообщалось, что российские пользователи рассказали о массовых проблемах с сим-картами после возвращения из-за границы. Многие абоненты столкнулись с блокировкой своих номеров еще до того, как пересекли границу.