22 декабря 2025 в 18:43

В Госдуме ответили на слова о запрете соцсетей для детей

Депутат Горелкин: Госдума не прорабатывает введение запрета на соцсети для детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Госдума не прорабатывает введение запрета на соцсети для детей и подростков, заявил депутат ГД Антон Горелкин в МАХ. Так он ответил на слова коллеги Андрея Свинцова о необходимости ввести подобные ограничения.

В Госдуме не прорабатывается идея запретить соцсети детям и подросткам, — написал Горелкин.

Ранее Австралия стала первой страной в мире, где ввели обязательное возрастное ограничение для регистрации в социальных сетях. С 10 декабря 2025 года доступ к популярным платформам, таким как YouTube, Facebook (деятельность в РФ запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена), TikTok и другим, будет разрешен только лицам старше 16 лет. Новый закон направлен на защиту психического здоровья детей и борьбу с рисками, связанными с использованием соцсетей, включая кибербуллинг и вредоносный контент.

Позже стало известно, что власти Дании намерены ввести запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула серьезность проблемы зависимости детей от мобильных телефонов и социальных сетей.

Госдума
Россия
депутаты
ограничения
