В Москве заметили необычные «подснежники» в декабре Жители Москвы обнаружили распустившиеся растения и выросшие грибы в декабре

В конце декабря в Москве были замечены цветущие растения и грибы, сообщает Telegram-канал «Москва М125». На фотографиях видны листья салатового оттенка у дерева и грибы, похожие на зимние опята.

Автор канала отметил, что это явление наблюдалось 22 декабря, удивившись неожиданной находке. Точное место, где были сделаны снимки, в публикации не указывается.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что после 22 декабря в Москву вернутся морозы. По его словам, температура опустится до -10 градусов, а ночь со вторника на среду станет самой холодной на неделе, когда столбик термометра может достигнуть -18 градусов.

