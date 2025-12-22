Новый год-2026
22 декабря 2025 в 19:43

В Москве заметили необычные «подснежники» в декабре

Жители Москвы обнаружили распустившиеся растения и выросшие грибы в декабре

В конце декабря в Москве были замечены цветущие растения и грибы, сообщает Telegram-канал «Москва М125». На фотографиях видны листья салатового оттенка у дерева и грибы, похожие на зимние опята.

Автор канала отметил, что это явление наблюдалось 22 декабря, удивившись неожиданной находке. Точное место, где были сделаны снимки, в публикации не указывается.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что после 22 декабря в Москву вернутся морозы. По его словам, температура опустится до -10 градусов, а ночь со вторника на среду станет самой холодной на неделе, когда столбик термометра может достигнуть -18 градусов.

Кроме того, пенсионер из японской деревни Симокитаяма отравился после того, как нейросеть ошибочно идентифицировала собранные им ядовитые грибы как съедобные. Мужчина обратился к чат-боту за консультацией, когда не смог получить помощь в ботаническом саду, и программа распознала опасные омфалоты японские как безопасные шиитаке или вешенки. После употребления грибов у него возникли симптомы отравления, потребовавшие госпитализации, но медицинская помощь помогла ему полностью восстановиться.

