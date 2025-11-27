День матери
27 ноября 2025 в 19:28

Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами

В Японии пожилой мужчина съел ядовитые грибы по совету ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Японский пенсионер отравился ядовитыми грибами после того, как нейросеть ошибочно идентифицировала их как безопасные, сообщает издание Japan Today. Житель деревни Симокитаяма собрал грибы в лесу и обратился к чат-боту за консультацией после того, как не смог получить помощь в ботаническом саду.

Нейросеть распознала ядовитые омфалоты японские как съедобные шиитаке или вешенки. После употребления грибов у мужчины развились симптомы отравления, потребовавшие госпитализации. Медицинская помощь оказалась своевременной, и пострадавший полностью восстановился.

Ранее в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора сообщили, что возникновение после употребления одних и тех же домашних консервов таких симптомов, как слабость, головная боль, двоение в глазах, опущение век, затруднение глотания или речи, сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и нарушение моторики кишечника, может указывать на ботулизм. Специалисты настоятельно советуют отказаться от использования домашних консервов с какими-либо признаками нарушенной герметичности.

